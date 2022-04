XPENG onthult specificaties en startprijs P5

De "X Robot Face", die de ontwerptaal van XPENG symboliseert, is volledig geïntegreerd in de XPENG P5. Uitgerust met LED-koplampen en achterlichten over de volledige breedte, biedt de XPENG P5 een eigentijdse uitstraling met heldere, krachtige verlichting.

Met het aerodynamische ducktail-ontwerp en de verborgen deurgrepen heeft de weerstandscoëfficiënt (Cd) van de XPENG P5 een 0,223 Cd bereikt. De airconditioning met warmtepomp, die XPENG standaard levert, kan het energieverbruik tijdens het rijden effectief verminderen.

Als auto voor gezinnen beschikt de XPENG P5 over een ruimtelijk interieur, afgewerkt met zachte materialen voor. De stoelen zijn voorzien van luchtvaart-hoofdsteunen, verwarming en 991 mm beenruimte voor de achterpassagiers. De middenconsole is voorzien van USB- en USB-C-poorten, evenals een A/C-stopcontact voor comfort tijdens langere reizen. Verder is de achterbank voorzien van ISO FIX-bevestigingen voor kinderzitjes. De achterbakopbergruimte van 520 liter bevat een hoofdvak van 450 liter en daaronder 70 liter.

De XPENG P5 beschikt ook over een panoramisch zonnedak met een elektrisch zonnescherm, een surround-soundsysteem, ruisonderdrukkingstechnologie en het Xfreebreath-luchtzuiveringssysteem.

De XPENG P5 maakt gebruik van het Advanced Driver Assistance System, XPILOT 2.5 en het besturingssysteem Xmart OS in de auto om onderweg functies aan te sturen. Plus, met over-the-air (OTA) updates, kan XPENG P5's software en firmware-aanbod gedurende de hele levensduur worden verbeterd. XPILOT 2.5 maakt gebruik van 5 high-definition millimetergolfradars, 12 ultrasone golfsensoren, 4 driving camera's en 9 high-perception camera's om de XPILOT Driving, XPILOT Parking en XPILOT Safety-functies te ondersteunen.

Met XPILOT 2.5 kunnen bestuurders gebruik maken van diverse rijfuncties, waaronder Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Centreing Control (LCC), Adaptive Turning Cruise (ATC) en Active Lane Change (ALC). Bovendien maakt de Intelligent Parking Assist-functie het mogelijk om volledig automatisch te parkeren onder toezicht van de bestuurder. De XPENG P5 maakt gebruik van meerdere veiligheidsvoorzieningen, waaronder aanrijdingspreventie en Driver State Sensing (DSS), evenals het aanbieden van gemotoriseerde veiligheidsgordels met gordelspanners.

De XPENG P5 biedt toegang tot essentiële informatie via Xmart OS op zijn centrale bedieningsscherm en digitale dashboard. In de app-bibliotheek zijn verschillende applicaties beschikbaar, waaronder Spotify, DAB-radio, slimme navigatie en extra camera-apps.

Bovendien biedt de naadloze "Hey XPENG"-spraakassistent een moderne manier om met de auto te communiceren. De spraakassistent "Hey XPENG" detecteert van welke stoel een commando komt en is in staat verschillende taken uit te voeren, zoals het openen en sluiten van het zonnescherm, de temperatuur in de auto aanpassen en van rijmodus wisselen.

De XPENG P5 is uitgerust met de Vehicle To Load (V2L)-capaciteiten en is in staat om externe elektrische apparaten op te laden via een 230 V-aansluiting. Voor nog meer gemak kunnen verschillende functies in de auto ook worden bediend via Bluetooth met behulp van de XPENG-app.

Als sedan met voorwielaandrijving levert de XPENG P5 in theorie tot 465 kilometer WLTP-bereik op een enkele lading, aangedreven door zijn 66 kWh-batterij. Met de CCS2-oplaadmogelijkheden kan de XPENG P5 worden opgeladen bij een groot aantal locaties in Europa.

XPENG geeft ook een indicatie van de verwachte startprijs van de XPENG P5. In Nederland komt dit bedrag naar verwachting uit op 48.000 EUR. Het is vanaf nu mogelijk om via de Nederlandse XPENG-website de XPENG P5 te reserveren met aanbetaling.