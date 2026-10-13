XPENG onthult G9L

De 'L' in de naam G9L staat voor 'Luxury' en weerspiegelt de visie van XPENG om luxe te definiëren door middel van technologie. Met een lengte van 5.120 mm, breedte van 1.999 mm en hoogte van 1.788 mm combineert de XPENG G9L royale afmetingen met een ruim interieur en drie zitrijen. Er zijn twee uitvoeringen met zeven zitplaatsen en een versie met zes zitplaatsen. Details aan de buitenkant van de auto zorgen voor een warm welkom zodra de bestuurder met de sleutel de auto nadert. DLP-pixelkoplampen kunnen dynamische graphics en rij-informatie op de weg voor de auto projecteren, terwijl intelligente elektrische portieren en elektrisch uitklapbare treeplanken het in- en uitstappen vergemakkelijken. Lichtprojecties op de grond voegen een opvallend visueel accent toe.

De XPENG G9L is te bestellen met keuze uit vier carrosseriekleuren, twee interieurthema's en twee wieldesigns. In het interieur van de G9L debuteert de door AI aangestuurde Active Adaptive Seating-technologie van XPENG, die gebruikmaakt van geavanceerde sensoren waarmee de stoelen zich aanpassen aan het postuur van de inzittenden.

De technologie is in beide voorstoelen aanwezig: een adaptieve bestuurdersstoel en een 'Zero Gravity'-stoel voor de bijrijder. De met nappaleder beklede stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn voorzien van verwarming, ventilatie en massagefuncties. Elektrisch verstelbare rugleuningen en voetsteunen helpen passagiers om tijdens langere ritten een comfortabele houding te vinden, terwijl de stoelen op de tweede zitrij in de zeszitter zijn uitgerust met comfortabele armleuningen.

Het stille interieur van de XPENG G9L is te danken aan actieve geluidsonderdrukking van verkeersgeluiden, akoestische isolatie van de volledige cabine, akoestische banden van Michelin en hoogwaardig akoestisch glas. Elektrisch bedienbare zonneschermen aan drie zijden bestrijken 270 graden van de cabine en dragen zo bij aan meer privacy en comfort voor de inzittenden.

Ruimte voor drie zitrijen

De versie met zes zitplaatsen biedt achterin 367 liter bagageruimte met alle zitplaatsen in gebruik, aangevuld met een 65 liter frunk voorin. De gecombineerde opslagcapaciteit biedt plaats aan zeven 20-inch cabinekoffers. Het interieur is verder voorzien van een slimme koelbox van 12,5 liter met twee zones, een 21,4-inch 3K-beeldscherm voor entertainment achterin en een hifi-audiosysteem met 23 luidsprekers.

Techniek

De XPENG G9L is uitgerust met een 17,3-inch centraal beeldscherm, een 8,8-inch instrumentenpaneel en een augmented reality head-up display. De 'Hey XPENG'-spraakassistent ondersteunt spraakherkenning in zes zones, zowel in de configuratie met zes als met zeven zitplaatsen. Dankzij 'over-the-air'-updates (OTA) kunnen de functies van de auto in de loop der tijd verder worden ontwikkeld.

XPENG is de eerste autofabrikant in de regio Azië-Pacific die Google Maps integreert in zijn voertuigen voor de internationale markt. Na de L03 is de G9L het tweede XPENG-model dat beschikt over ingebouwde navigatie op basis van Google Maps. Deze is rechtstreeks via het systeem in de auto te gebruiken, zonder dat de Google Maps-app hoeft te worden gedownload of een smartphone moet worden gekoppeld.

Rijdynamiek, prestaties en actieradius

De XPENG G9L combineert een volledig uit aluminium opgetrokken wielophanging - met dubbele draagarmen vóór en een H-arm-multilink achter - met tweekamer-luchtvering, adaptieve DCC-demping en actieve achterwielbesturing. Dankzij de achterwielbesturing bedraagt â€‹â€‹de draaicirkel 11 meter, wat helpt bij het manoeuvreren door smallere straten en in krappe parkeervakken. De instelbare luchtvering kan de rijhoogte over een bereik van 70 mm variëren - van 30 mm onder tot 40 mm boven de standaardinstelling - wat het in- en uitstappen, het laden van bagage en het rijden op oneffen terrein (dankzij de grotere bodemvrijheid) vergemakkelijkt.

De versies met vierwielaandrijving en twee elektromotoren leveren een vermogen van 430 kW (585 pk) en een koppel van 695 Nm, waarmee de G9L in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert. Daarnaast heeft de G9L een opgegeven remweg van 35,1 meter bij een stop van 100 naar 0 km/u.

De RWD Long Range Ultra-uitvoering biedt de grootste actieradius en de hoogste energie-efficiëntie van de G9L-reeks, met een WLTP-actieradius tot 591 kilometer en een opgegeven energieverbruik van 21,1 kWh/100 km. Het 800V-platform op basis van siliciumcarbide ondersteunt ultrasnel laden (5C), waardoor de accu in slechts 11,7 minuten van 10 tot 80% is op te laden.

Terreinrijden

De G9L is ook ontwikkeld voor ritten buiten de gebaande paden. De instelbare luchtvering biedt een maximale bodemvrijheid van 216 mm, terwijl de SUV water tot een diepte van 700 mm kan doorkruisen. De vierwielaandrijving met twee elektromotoren zorgt voor meer grip op uitdagende ondergronden. De elektrisch inklapbare trekhaak, het trekgewicht tot 2.000 kg en de 'Vehicle-to-Load' (V2L)-functie met een vermogen van 6 kW bieden praktische mogelijkheden voor buitenactiviteiten. De XPENG G9L is daarmee erg veelzijdig en kan via de laadpoort van de auto externe apparaten van stroom voorzien.

G9L Ultra met XPENG NGP

De G9L Ultra introduceert XPENG NGP (Next Generation Pilot), aangedreven door het 'Vision-Language-Action' (VLA 2.0)-basismodel van de tweede generatie. VLA 2.0 biedt een uniforme AI-basis die is ontworpen om een â€‹directe overgang van L2-rijondersteuning naar L4-autonoom rijden mogelijk te maken, zonder L3 als tussenstap. Deze technologie vormt een stap in de langetermijnontwikkeling van XPENG richting steeds geavanceerdere, door AI aangestuurde mobiliteit.

NGP is ontworpen voor de Europese rijomstandigheden en wordt ontwikkeld om lokale verkeersborden en verkeersregels te herkennen, waaronder voorrangsregels en de voorrang voor voetgangers en fietsers. Het systeem ondersteunt ook het manoeuvreren in smalle straten, met realtime 3D-visualisaties van obstakels in de nabijheid en functies voor parkeren op afstand. De planning is dat XPENG NGP vanaf 2027 beschikbaar komt via gefaseerde 'over-the-air' (OTA)-updates, afhankelijk van lokale wetgeving en goedkeuring door toezichthoudende instanties.

Veiligheidsvalidatie en Europese productie

De ontwikkeling van de XPENG G9L is gebaseerd op vier belangrijke kaders voor veiligheidsbeoordeling: Euro NCAP, ANCAP, C-NCAP en CIASI. Het model combineert passieve bescherming met geavanceerde actieve veiligheidstechnologieën, waaronder tot wel tien airbags, automatische noodremassistentie (AEB), stabiliteitscontrole bij een klapband en een assistentiesysteem voor situaties waarin de bestuurder niet meer in staat is te rijden (Driver Incapacitation Assist).

XPENG heeft 192 crashtests uitgevoerd volgens meer dan 110 testprotocollen en daarbij zowel links- als rechtsgestuurde configuraties gevalideerd. De bescherming van de accu omvat vier lagen bodembescherming en XPENG's eigen EIS-veiligheidschip voor accu's. Voortbouwend op XPENG's technologie voor vliegende auto's beschikt de G9L over een op de luchtvaart geïnspireerde architectuur met veiligheidsredundantie voor vier kritieke systemen: remmen, aandrijving, communicatie en ontgrendeling.

De G9L heeft drie jaar lang tests ondergaan in 26 landen en regio's, waarbij in totaal meer dan 6,74 miljoen kilometer is afgelegd. Daarnaast is de eerste proefproductie in de fabriek van Magna in Graz (Oostenrijk) afgerond. De G9L wordt naar verwachting het vierde XPENG-model dat in Europa wordt geproduceerd.

XPENG G9L direct te bestellen

De nieuwe XPENG G9L beleeft zijn wereldwijde publieksdebuut op de Autosalon van Parijs (13 t/m 18 oktober 2026) en is nu al te bestellen. De XPENG G9L wordt naar verwachting in 64 landen en regio's op de markt gebracht.

De G9L wordt in Nederland geleverd met keuze uit drie uitvoeringen. Behalve de Long Range Ultra met zeven zitplaatsen zijn er ook twee Performance Ultra-uitvoeringen, waarvan een met zes zitplaatsen. Deze zeszitter is bovendien standaard uitgerust met het omvangrijke Premium Pack, met onder andere Active Adaptive Seating-technologie, Zero-Gravity-passagiersstoel, elektrisch uitschuifbare en verlichte treeplanken, DLP-pixelkoplampen met High-Definition ADB, elektrisch bedienbare portieren voor en achter en elektrisch bedienbare zonneschermen.

Nederlandse consumentenprijzen XPENG G9L: