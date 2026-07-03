XPENG kondigt L03 SUV aan

Met de L03 brengt XPENG zijn nieuwste AI-mobiliteitsplatform naar Europa. De L03 is meer dan alleen een elektrische auto. Het model biedt een software-gedefinieerde opzet, gevormd door rijfuncties, online diensten en continue ontwikkeling. Het model is ontworpen om dagelijkse mobiliteit veiliger, slimmer en makkelijker te maken.

De L03 is ontworpen door het wereldwijde designteam van XPENG, onder leiding van JuanMa Lopez, Vice President van het XPENG Design Center. Het model is het resultaat van de creatieve inbreng van talent uit 23 landen. Het ontwerp is geïnspireerd op vormen en elementen uit de natuur en wordt voor de Europese markt leverbaar in vijf carrosseriekleuren: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray en Silver Frost.