Xpeng introduceert L03

Als AI SUV Coupé combineert de XPENG L03 vier kernkwaliteiten: intelligente rijtechnologie, een hoogwaardig interieur, een dynamisch en vloeiend design en veelzijdigheid. Onder leiding van JuanMa Lopez, voormalig Chief Exterior Design bij Ferrari, werd de L03 ontworpen volgens XPENG's Vital Flow-designfilosofie. Dat resulteert in een brede, krachtige uitstraling, coupéachtige SUV-proporties, een fastback-silhouet, portieren zonder raamstijlen en een uitzonderlijk lage luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,228.

Het interieur is voorzien van een centraal 15,6-inch touchscreen, een head-up display met projectie op de voorruit (W-HUD), sfeerverlichting, slimme klimaatregeling en comfortabele stoelen. Daarnaast beschikt de L03 over 37 opbergvakken, een ruime bagageruimte en een trekvermogen tot 1.500 kg. De L03 is ontwikkeld op XPENG's volledig in eigen huis ontwikkelde technologieplatform en brengt de nieuwste generatie intelligente rijtechnologie van het merk naar internationale markten. De L03 is verkrijgbaar als volledig elektrische uitvoering (BEV), in RWD Standard Range, RWD Long Range en AWD Performance.

AI-technologie

De L03 is uitgerust met de nieuwste generatie NGP (VLA 2.0), XPENG's Next Generation Pilot, gebaseerd op het eigen Physical AI-model. XPENG wil deze technologie vanaf 2027 stapsgewijs in Europa introduceren.

In tegenstelling tot conventionele ADAS-systemen, die afzonderlijke rijhulpfuncties ondersteunen, is NGP (VLA 2.0) ontwikkeld om complexe verkeerssituaties als geheel te interpreteren en erop te anticiperen. De L03 wordt daarbij aangedreven door drie Turing AI-chips met een gezamenlijke rekenkracht tot 2.250 TOPS (Uitsluitend op de AWD Performance Ultra-uitvoering).

Daarnaast heeft de L03 de nieuwste versie van XPENG's intelligente cockpit met XOS 6. Centraal daarin staat een nieuwe AI-spraakassistent die natuurlijkere gesprekken voert, context begrijpt en meerdere talen ondersteunt. In plaats van uitsluitend opdrachten uit te voeren, interpreteert het systeem de intentie van de gebruiker en past het voertuigfuncties daar automatisch op aan. Deze nieuwe mogelijkheden worden via toekomstige over-the-air-updates beschikbaar gesteld.

Samenwerking met Google

XPENG is bovendien de eerste autofabrikant uit de Azië-Pacificregio die met de L03 een auto levert waarin Google Maps Auto SDK (Software Development Kit) is geïntegreerd. Dankzij de integratie van Google Maps Auto SDK ontwikkelt XPENG een volledig geïntegreerd navigatiesysteem dat gebruikmaakt van de technologie en kaartgegevens van Google Maps, zonder dat gebruikers hun smartphone hoeven te verbinden.

XPENG maakt gebruik van de kaartgegevens van Google Maps om zowel NGP (VLA 2.0) als XPILOT Assist, het basisrijhulpsysteem van het merk, verder te ondersteunen. Wereldwijd zijn bestuurders van de XPENG L03 de eersten die van deze vernieuwde functionaliteit profiteren.

Europa

De L03 vormt een belangrijk onderdeel van XPENG's strategie 'In Europe, For Europe'. Europa is voor XPENG niet alleen een afzetmarkt, maar ook een strategische ontwikkelregio. Met onder meer het eigen R&D-centrum in München en technologie die specifiek is ontwikkeld voor Europese gebruikers en verkeersomstandigheden legt het merk de basis voor de volgende groeifase.

Prijzen XPENG L03

De XPENG L03 is in Nederland leverbaar in drie aandrijflijnen. De instapversie, de RWD Standard Range, biedt een actieradius tot 445 kilometer en is verkrijgbaar vanaf € 36.990. Wie verder wil rijden, kiest voor de RWD Long Range, met een actieradius tot 520 kilometer, vanaf € 39.990. Voor wie kiest voor maximale prestaties en vierwielaandrijving, is er de AWD Performance vanaf € 42.990. Deze uitvoering levert 388 pk, tegenover 245 pk bij de andere versies, en biedt een actieradius tot 440 kilometer.