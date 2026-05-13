XPeng P7 wint Red Dot Award

Onder leiding van JuanMa Lopez, die eerder werkte voor Ferrari en Lamborghini, brengt XPENG verschillende werelden samen: auto design, humanoïde robotica en vliegende voertuigen. Een internationaal team van 400 ontwerpers en engineers uit 20 landen werkt gezamenlijk aan de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen. Binnen XPENG worden auto's, robots en andere technologische producten niet los van elkaar ontwikkeld, maar vanuit één gedeelde designvisie. Intern noemt het merk die aanpak: 'We Draw Future'.

Digitaal ontwerpen met AI

De designstudio van XPENG werkt inmiddels volledig digitaal. Kunstmatige intelligentie speelt daarbij een belangrijke rol in het ontwerpproces. Daardoor kunnen ontwerpers sneller ideeën aanpassen, verfijnen en verder ontwikkelen. Volgens XPENG draait het daarbij niet alleen om snelheid, maar vooral om precisie en creatieve vrijheid. Het merk omschrijft deze aanpak als 'computational craft': een combinatie van digitale technologie en menselijke creativiteit.

Volgens XPENG ontstaat goed design door tegenstellingen met elkaar te combineren. Technologie en emotie, design en techniek, precisie en creativiteit moeten elkaar versterken. De P7 is aerodynamisch vormgegeven, maar oogt tegelijkertijd rustig en vloeiend. Dit omschrijft de studio als 'relaxed plasticity'. Strakke oppervlakken worden gecombineerd met zachtere lijnen en uitgebalanceerde proporties, zonder overbodige designelementen.

Nieuwe designtaal

Met de P7+ kiest XPENG voor een nieuwe ontwerpstijl. Volgens het merk neemt het afstand van retrodesign en extreem minimalisme. In plaats daarvan krijgt de auto een vloeiend en modern uiterlijk dat meer digitaal gevormd oogt dan traditioneel industrieel. Diezelfde ontwerpfilosofie komt ook terug in andere projecten van het bedrijf, waaronder robotica en toekomstige mobiliteitsconcepten. De Red Dot Award is daarmee niet alleen een erkenning voor het design van de P7+, maar ook voor de bredere ontwerpvisie van het merk. Volgens XPENG laat de auto zien hoe mobiliteit, robotica en technologie steeds meer samenkomen. Naast de prijs voor de P7+ ontving ook de XPENG P7 - momenteel niet leverbaar in Europa - een Red Dot Award. Eerder won XPENG ook al een iF Design Award voor productdesign.