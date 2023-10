5 EuroNCAP sterren voor XPENG P7

De carrosseriestructuur van de XPENG P7 is uitgerust met robuuste materialen, waaronder hoogwaardig en sterk staal, voor een verbeterde bescherming bij aanrijdingen. De voorkant van de XPENG P7 is zo ontworpen dat het aanzienlijke hoeveelheden energie kan absorberen, wat de bestuurder en passagiers extra beschermt bij een aanrijding. Daarnaast draagt de carrosserietechnologie bij aan de algehele energieabsorptie in het hele voertuig.

XPENG levert de P7 standaard met XPILOT Safety, dat bestaat uit 14 actieve veiligheidsvoorzieningen, waaronder preventie van voorwaartse, zijdelingse en achterwaartse botsingen. De passieve veiligheidsvoorzieningen bestaan uit Secondary Collision Mitigation (SCM) remmen, die zijn ontworpen om verdere botsingen te voorkomen na een eerste aanrijding en Autonomous Emergency Braking (AEB) waardoor automatisch de remmen worden toegepast zodra een mogelijke botsing wordt gedetecteerd.

"Dat we een vijfsterrenbeoordeling van Euro NCAP in ontvangst mogen nemen, weerspiegelt onze toewijding om de behoeften van onze Europese klanten te overtreffen", zegt Brian Gu, vice-voorzitter en president van XPENG. "We zijn verheugd dat de XPENG P7 voldoet aan de strengere normen van de 2023-testen, wat de kracht van onze software aantoont."