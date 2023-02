XPENG introduceert G9 en P7

Dez G9 en P7 hebben een ontwerp volgens de 'Dynamic Aesthetics'-designtaal van XPENG. Daarbij wordt de XPENG P7 aangeboden met keuze uit een reeks carrosseriekleuren, en zelfs in de exclusieve uitvoering 'Wing Edition' met vleugeldeuren. De XPENG G9 en P7 worden beide gekenmerkt door hun gladde oppervlakken met verzonken deurgrepen. Mede hierdoor bieden ze een lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,236 voor de P7 en 0,272 voor de G9, wat uiteindelijk bijdraagt aan een lager energieverbruik en een grotere actieradius.

Het interieur van de XPENG G9 en P7 valt op door het 'wrap around'-ontwerp. De voorstoelen zijn voorzien van verwarming en ventilatie. Voor de vermaak onderweg zijn de modellen leverbaar met een geluidsysteem van Dynaudio met een vermogen van 860W (P7) en 2.150W (G9).

Klanten kunnen ook rekenen op een reeks, door XPENG ontwikkelde rijhulpsystemen, gebundeld onder de noemer XPILOT. Deze systemen bieden ondersteuning op het gebied van veiligheid, rijden en parkeren via een verscheidenheid aan functies. De systemen worden aangestuurd door 29 sensoren, waaronder radar, ultrasone sensoren, surround view en HD-camera's.

Het besturingssysteem van XPENG (Xmart OS) beschikt over een nieuwe 3D-gebruikersinterface die ondersteuning biedt in het Engels, Nederlands en andere Europese talen. Xmart OS wordt ook geleverd met een spraakassistent die op te roepen is door "Hey, XPENG" te zeggen en die spraakopdrachten uit alle vier de zones van de cabine kan onderscheiden. Deze diensten worden ondersteund door brede infotainmentschermen en een menu met apps om bestuurders en passagiers te helpen, te informeren en te vermaken. De XPENG G9 en P7 ondersteunen ook over-the-air (OTA) updates, waarmee zowel software als firmware kan worden verbeterd zonder hiervoor een dealer te hoeven bezoeken.

Prestaties en actieradius

De nieuwe modellen van XPENG behoren tot de krachtigste en meest geavanceerde van het merk. Zo maakt de XPENG G9 gebruik van een 98 kWh-batterij met geavanceerde 800V siliciumcarbide (SiC) technologie waarmee snelladen (DC) met vermogens tot 300 kW mogelijk is. Daarmee is de batterij in theorie in 20 minuten van 10 tot 80% op te laden. Daarnaast belooft de XPENG G9 RWD Long Range een actieradius tot 570 kilometer (WLTP).

De nieuwe XPENG P7 biedt een snellaadvermogen (DC) tot 175 kW. Hiermee is de batterij onder ideale omstandigheden in 29 minuten van 10 tot 80% op te laden. De actieradius bedraagt 576 kilometer (WLTP) voor de P7 RWD Long Range. Voor extra gemak is de XPENG P7 uitgerust met een elektrische achterklep en soft-close deuren, terwijl de warmtepomp en een verwarmbaar stuurwiel zorgen voor extra comfort in de koude wintermaanden.

De XPENG G9 en P7 worden aangeboden met keuze uit achterwielaandrijving (RWD) of vierwielaandrijving (AWD). De AWD-versie van de XPENG G9 levert een vermogen van 405 kW (551 pk) en een maximumkoppel van 717 Nm, waarmee de SUV in 3,9 seconden van 0-100 km/u accelereert. Het luchtveersysteem heeft een dubbele balg voor een groter bereik tussen sportief en comfortabel rijden. De AWD-versie van de XPENG P7 accelereert in 4,1 seconden van 0-100 km/u. De XPENG-modellen zijn standaard uitgerust met Brembo-remmen.

Voor klanten van de nieuwe G9 en P7 biedt XPENG, in samenwerking met lokale partners, laadoplossingen voor thuis. Daarnaast opent XPENG in het tweede kwartaal van 2023 nieuwe aflever- en servicecentra in de belangrijkste markten, waaronder in Badhoevedorp. In de loop van 2023 worden ook in de belangrijkste markten geautoriseerde servicelocaties geopend in samenwerking met partners.

Prijzen en garantie

De modellen van XPENG worden standaard geleverd inclusief fabrieksgarantie van 5 jaar/120.000 km. Klanten die in de periode van 3 februari tot en met 31 december 2023 een nieuwe XPENG P7 of G9 aanschaffen, profiteren echter van een verlengde fabrieksgarantie van 7 jaar/160.000 km. Deze verlengde garantie is gekoppeld aan het voertuig en overdraagbaar aan een volgende eigenaar.

De prijzen van de XPENG G9 beginnen bij € 57.990. De prijzen van de nieuwe XPENG P7 beginnen bij € 49.990. De genoemde prijzen zijn exclusief lokale belastingen, incentives en afleverkosten. Testritten zijn mogelijk vanaf het tweede kwartaal van 2023. De levering van de XPENG P7 begint medio juni 2023 en de eerste bestellingen van de XPENG G9 worden naar verwachting in september 2023 afgeleverd.