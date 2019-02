Volvo XC90 ondergaat facelift

22 februari 2019 | De Volvo XC90 heeft een facelift van het exterieur ondergaan. Volvo voorziet de XC90 onder meer van nieuw ontworpen wielen, nieuwe carrosseriekleuren en een moderne grille, inclusief aanpassingen in het R-Design thema. Daarnaast focust Volvo met de vernieuwde XC90 ook op interieur, gebruiksmogelijkheden, veiligheid en techniek.

De innovatieve technologieën die sinds 2015 debuteerden in de andere modellen van de 90- en 60-serie vinden nu hun weg naar de XC90. De vernieuwde XC90 is uitgerust met verbeterde en nieuwe actieve veiligheidstechnologieën. City Safety met Autobrake is nog steeds het enige systeem op de markt dat voetgangers, fietsers en grote dieren herkent, zowel overdag als 's nachts. Connected Safety, dat onlangs debuteerde in de XC40, is nu ook voor de XC90 weggelegd. Daarmee kan de XC90 andere Volvo-rijders via de cloud waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties zoals een glad wegdek of een stilstaande auto langs de weg. Met de verbeterde Pilot Assist ondersteunt de auto zijn bestuurder nog beter tijdens het rijden. De Cross Traffic Alert-technologie is voortaan ook voorzien van een automatische remfunctie.

Het Sensus-infotainmentsysteem met 9 inch touchscreen kreeg de afgelopen jaren diverse updates, die allemaal terug te vinden zijn in de vernieuwde XC90. Behalve met Apple CarPlay is de nieuwe XC90 ook uitgerust met Android Auto. Ook de streamingdienst Spotify is in de XC90 geïntegreerd.

Onderhuids is de XC90 T8 Twin Engine sterk opgewaardeerd met een nieuw accupakket waarmee over grotere afstand volledig elektrisch gereden kan worden. Volvo biedt daarnaast in de vernieuwde XC90 voor het eerst het kinetische remsysteem aan, dat gekoppeld is aan de brandstofmotor. De nieuwe, geëlektrificeerde dieselmotor B5 met 48V boordnet en KERS-technologie krijgt als eerste de aanduiding 'B'. Deze aandrijflijn kan net als de T8 Twin Engine rekenen op shift-by-wire en brake-by-wire technologie. De verbeterde stop/start-techniek van diverse motoren werkt tenslotte voortaan radargestuurd en anticipeert daarmee op de wegsituatie.

De introductie van het 'B'-label markeert een belangrijke stap in de verdere elektrificatie van het productaanbod van Volvo. De 'B'-versies vormen een aanvulling op de huidige T8 Twin Engine plug-in hybridevariant van de vernieuwde XC90.

De Volvo XC90 van modeljaar 2020 gaat in mei in productie in de Volvo-fabriek in Torslanda, in Zweden. Het exacte leveringsprogramma, specificaties en de prijzen worden binnenkort bekend gemaakt.