Volvo en DiDi Autonomous Driving werken samen

19 april 2021 | Volvo en DiDi Autonomous Driving, de zelfrijdende technologie-tak van Didi Chuxing, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van autonome voertuigen voor DiDi's zelfrijdende testvloot. Volvo Cars gaat DiDi voorzien van XC90's, die zijn uitgerust met de nodige back-upsystemen voor functies als sturen en remmen, en samenwerken met DiDi Autonomous Driving om de extra software en hardware te integreren die nodig zijn om de auto volledig klaar te maken voor autonoom rijden.

De XC90's zullen de eerste Volvo's zijn waarin DiDi Gemini, het nieuwe zelfrijdende hardwareplatform van DiDi Autonomous Driving, wordt geïntegreerd en zijn bedoeld om in de toekomst te worden ingezet voor taxidiensten in het netwerk van DiDi. De ingebouwde back-upsystemen en veiligheidsvoorzieningen op de XC90's, gecombineerd met het zelfbesturingssysteem van DiDi Autonomous Driving, zullen de auto's uiteindelijk in staat stellen om zonder chauffeurs te opereren tijdens robotaxidiensten.

Voortbouwend op de overeenkomst willen Volvo Cars en DiDi Autonomous Driving een partnerschap op lange termijn opbouwen, nu DiDi zijn autonome testvloten in China en de VS verder uitbreidt en zijn commerciële robotaxi-activiteiten opschaalt.

In 2020 stelde Volvo Cars al een aantal XC60's ter beschikking aan DiDi voor gebruik in het eerste proefprogramma voor robotaxi's in Shanghai. Mensen in bepaalde gebieden van Shanghai konden ritten per robotaxi boeken in de DiDi-app en autonoom worden vervoerd, terwijl de auto's voor de veiligheid tijdens de rit nauwlettend in de gaten werden gehouden door een chauffeur en ingenieur.

"Deze strategische samenwerking met DiDi Autonomous Driving is een verdere validatie van onze ambitie om de voorkeurspartner te zijn voor 's werelds toonaangevende robotaxibedrijven," zei Håkan Samuelsson, Volvo Cars' chief executive. "Door DiDi's groeiende robotaxiprogramma te combineren met onze veilige auto's ontstaat een geweldige match om bij consumenten vertrouwen te wekken voor deze autonome diensten."

"Bij het uitbreiden van samenwerkingen met wereldwijde leiders in de auto-industrie geloven we dat gedeelde, volledig elektrische en autonome vervoersnetwerken cruciaal zullen zijn voor toekomstige stedelijke vervoerssystemen omde hoogste veiligheids- en duurzaamheidsnormen te bereiken," zegt Bob Zhang, CEO van DiDi Autonomous Driving en CTO van Didi Chuxing. "DiDi Gemini, ons nieuwe zelfrijdende hardwareplatform bevat kritieke hardwareverbeteringen van onze testactiviteiten voor passagiersdiensten in Shanghai. Met Volvo Cars' leiderschap in veiligheid kijken we uit naar het bereiken van nieuwe mijlpalen op weg naar toekomstige autonome vervoersdiensten."

