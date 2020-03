Volvo verbetert XC90 voor modeljaar 2020

12 maart 2020 | Volvo heeft zijn grootste SUV, de XC90, verbeterd voor modeljaar 2020. Het model is voorzien van een completere uitrusting, een lagere CO2-uitstoot en verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor de XC90 Recharge T8 Plug-in hybrid. Voortaan is ook IntelliSafe Surround met Blind Spot Information System en daarmee alle veiligheidssystemen standaard. Zowel de B5 AWD Mild hybrid als de Recharge T8 AWD Plug-in hybrid is leverbaar vanaf 83.995 euro.

Volvo voorziet de nieuwe uitvoering Business Pro van een uitgebreidere uitrusting, met Keyless Drive, DAB+ radio en een verwarmbaar stuurwiel. Voor de Recharge T8 komt hier nog bovenop: 4 zone Electronic Climate Control, parkeerverwarming en Inscription exterieur elementen en geïntegreerde uitlaateindpijpen met zilverkleurige diffusor. Bovendien heeft de Plug-in hybrid standaard zes Drive Modes: Pure, Hybrid, Power, AWD, Off Road en Individual. Daarnaast is de XC90 standaard voorzien van 7 zitplaatsen met lederen bekleding.

Zowel de XC90 B5 AWD Mild hybrid als de Recharge T8 AWD Plug-in hybrid zijn leverbaar vanaf € 83.995 (Business Pro). De meerprijs voor de Inscription-uitvoering bedraagt € 4.000. De meerprijs voor de sportievere R-Design-versie is € 5.000. Volvo biedt de XC90 ook aan op abonnement via Care by Volvo vanaf € 1.349 per maand.

Door de montage van banden met lagere rolweerstand hebben alle uitvoeringen van de XC90 een verlaagde CO2-uitstoot. De XC90 Recharge T8 met 19- en 20-inchwielen laat een CO2-emissie van 48 g/km noteren. Daarom is het halftarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing.

Volvo geeft zijn commitment aan duurzaamheid concreet vorm door de dieseluitvoeringen te schrappen. Met de B5 Mild hybrid- en T8 Plug-in hybrid-aandrijflijnen was de Volvo XC90 al geëlektrificeerd leverbaar.

Voor de keuzemogelijkheden van het interieur heeft Volvo een nieuw concept: Interior Rooms. Daarmee kan de klant kiezen uit vaste combinaties van bekleding, inleg en hemelbekleding. Voor de XC90 Inscription zijn nu ook optioneel interieurs met woltextiel beschikbaar. Een andere nieuwe optie is een ledervrij interieur (stuurwiel en pookknop), dat leverbaar is in combinatie met de woltextiel bekleding.

De nieuwe optionele draadloze smartphonelader krijgt een plaats vóór de bekerhouders in de middenconsole. Het systeem voldoet uiteraard aan de Qi-standaard, waaraan ook de meeste recente smartphones voldoen. In lijn met reguliere Bowers & Wilkins-audiosystemen is ook het audiosysteem in de XC90 verbeterd met onder meer een nieuwe conus en tweeters, een verbeterde versterker en de nieuwe 'Jazz Club'-modus, geïnspireerd op de Nefertiti Jazz Club uit Göteborg. De kenmerkende conus van de Bowers & Wilkins speaker is voortaan zilverkleurig.

De Advanced Air Cleaner zuivert de lucht in de auto en kan 95 procent van het fijnstof (PM 2.5) tegenhouden. Het systeem omvat een deeltjessensor, weergave van de luchtkwaliteit (Air Quality Indication) op de 9-inch Sensus-touchscreen in de auto en in de Volvo On Call-app, én biedt de mogelijkheid van voorconditionering en voorzuivering.

Uniek voor Nederland is het feit dat naast Adaptive Cruise Control met Pilot Assist ook IntelliSafe Surround (BLIS) nu tot de standaarduitrusting behoort. Daarmee zijn alle beschikbare veiligheidssystemen op elke XC90 standaard. Het systeem biedt de bestuurder ondersteuning op drukke wegen met meerdere rijstroken. Ook is nu de topsnelheid van de XC90 begrensd op 180 km/uur. Beide wijzigingen zijn gebaseerd op de visie van Volvo dat voortaan niemand zwaargewond raakt of overlijdt in een nieuwe Volvo.

