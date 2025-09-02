Volvo XC90 nu als Black Edition

De Volvo XC90 Black Edition is leverbaar vanaf € 95.995 en onderscheidt zich met onder andere 21 inch Black velgen, Onyx Black Metallic lak, glossy black logo's en Nappa lederen sportstoelen. Voor het interieur kunnen klanten kiezen uit twee volledig zwarte interieurs, beide met een charcoal hemelbekleding en geruite aluminium decoraties, en twee opties voor de charcoal-kleurige stoelen. Naast Onyx Black zijn ook de metallic lakken Vapour Grey, Crystal White en Denim Blue beschikbaar.

Nieuw is daarnaast de Ultra Black Edition Executive, die de uitstraling van de Black Edition combineert met de extra luxe van de Executive Edition. Hierbij maken de 21 inch Black velgen plaats voor de 22 inch zeven-dubbelspaaks Black Diamond Cut velgen van de Executive Edition.

Prijsoverzicht Nederland: