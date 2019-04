Volvo XC90

Volvo introduceert XC90 Intro Edition

5 april 2019 | Volvo zet de lancering van de vernieuwde XC90 extra kracht bij met de XC90 Intro Edition. Het is een extra rijk uitgeruste uitvoering, die is gebaseerd op de Inscription- en R-Design-versies. Hij is leverbaar met de T8 Twin Engine, T5-benzinemotor of B5 mild-hybride dieselmotor. De Intro Edition is per direct te bestellen vanaf 91.995 euro.