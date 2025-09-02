Volvo XC90 nu als Ultra Executive Edition

De Ultra Executive Edition bouwt voort op de Ultra-uitvoering en voegt hieraan een pakket toe. De totale waarde van deze extra uitrusting bedraagt € 9.445, terwijl de meerprijs ten opzichte van de Ultra € 5.000 bedraagt, goed voor een klantvoordeel van ruim € 4.400. De standaarduitrusting van Ultra Executive Edition omvat:

Nappa lederen bekleding met comfortstoelen en stoelventilatie

Massagefunctie voorstoelen

Luchtvering voor en achter met FOUR-C instellingen

22 inch 7-dubbelspaaks Black Diamond Cut velgen

Bowers & Wilkins premium audiosysteem

De Ultra Executive Edition is leverbaar vanaf € 102.995, voor zowel de Bright als Dark exterieur-thema. Om de XC90 Ultra Executive Edition nog verder aan te kleden, komt een Executive Edition accessoire pakket beschikbaar in het aanbod. Dit pakket bestaat uit de volgende accessoires:

Polestar Engineered software

Zwarte lastdragers

Zwarte letters achterzijde

Executive logo achterzijde

Bagageruimtemat textiel

Het Executive Edition accessoirepakket heeft een totale waarde van € 1.700 en is leverbaar voor de speciale prijs van € 1.250, een voordeel van bijna 30%.

Prijsoverzicht Volvo XC90