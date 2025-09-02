 2 september 2025
Volvo XC90 nu als Ultra Executive Edition

2 september 2025 - Volvo introduceert de Volvo XC90 Ultra Executive Edition. Deze exclusieve uitvoering is gebaseerd op de Ultra-uitvoering en biedt een luxueuzere uitrusting tegen een klantvoordeel van ruim 4.400 euro. De Volvo XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Executive Edition is per direct leverbaar vanaf 102.995 euro.

De Ultra Executive Edition bouwt voort op de Ultra-uitvoering en voegt hieraan een pakket toe. De totale waarde van deze extra uitrusting bedraagt € 9.445, terwijl de meerprijs ten opzichte van de Ultra € 5.000 bedraagt, goed voor een klantvoordeel van ruim € 4.400. De standaarduitrusting van Ultra Executive Edition omvat:

  • Nappa lederen bekleding met comfortstoelen en stoelventilatie
  • Massagefunctie voorstoelen
  • Luchtvering voor en achter met FOUR-C instellingen
  • 22 inch 7-dubbelspaaks Black Diamond Cut velgen
  • Bowers & Wilkins premium audiosysteem

De Ultra Executive Edition is leverbaar vanaf € 102.995, voor zowel de Bright als Dark exterieur-thema. Om de XC90 Ultra Executive Edition nog verder aan te kleden, komt een Executive Edition accessoire pakket beschikbaar in het aanbod. Dit pakket bestaat uit de volgende accessoires:

  • Polestar Engineered software
  • Zwarte lastdragers
  • Zwarte letters achterzijde
  • Executive logo achterzijde
  • Bagageruimtemat textiel

Het Executive Edition accessoirepakket heeft een totale waarde van € 1.700 en is leverbaar voor de speciale prijs van € 1.250, een voordeel van bijna 30%.

Prijsoverzicht Volvo XC90

  • T8 Plus Bright € 93.495
  • T8 Plus Dark € 93.495
  • T8 Plus Black Edition € 95.995
  • T8 Ultra Bright € 97.995
  • T8 Ultra Dark € 97.995
  • T8 Ultra Black Edition € 100.495
  • T8 Ultra Bright Executive Edition € 102.995
  • T8 Ultra Dark Executive Edition € 102.995
  • T8 Ultra Black Edition Executive € 104.995