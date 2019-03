Volvo prijst vernieuwde XC90

28 februari 2019 | Volvo maakt de prijzen en uitrusting van de vernieuwde XC90 bekend. De SUV is onderhuids verfijnd en krijgt, naast een completere standaarduitrusting, een unieke configuratiemogelijkheid met zes zitplaatsen. De prijzen beginnen bij 82.995 euro voor de T8 Twin Engine.

De XC90 is vernieuwd met onder meer een uitgebreidere standaarduitrusting, nieuwe interieurcombinaties, een gewijzigde voorbumper en grille, nieuwe lichtmetalen wielen en vernieuwde aandrijflijnen. Het accupakket van de T8 Twin Engine is vergroot tot 11,6 kWh. Een nieuwe, sterke dieselvariant met mild-hybrid-technologie draagt de aanduiding 'B'. Met deze nieuwe aandrijflijn is in de praktijk een brandstofbesparing en emissiereductie tot 15 procent mogelijk. De vanafprijs van de vernieuwde XC90 bedraagt € 82.995 voor de T8 Twin Engine. De varianten met B5 AWD en T5 AWD zijn verkrijgbaar voor prijzen vanaf € 83.995.

Het motorengamma bestaat uit tweeliter viercilindermotoren. De T5 AWD-benzineversie levert 184 kW (250 pk), de nieuwe B5 AWD-dieselversie met 48-volt- en KERS-technologie levert een vermogen van 173 + 10 kW (235 + 14 pk). De T8 Twin Engine heeft dankzij het vergrote accupakket een volledig elektrische actieradius van maximaal 47 kilometer en een gemiddelde CO2-uitstoot van 50g/km.

Standaard is de XC90 nu rijker uitgerust dan voorheen. De nieuwe uitvoering heet Momentum Pro en voorziet in een breed scala aan voorzieningen. Zo behoren zeven zitplaatsen, lederen bekleding, verwarmbare voorstoelen en ruitensproeiers, lichtmetalen 19-inchwielen, LED-koplampen, Volvo On Call met smartphone-app, Park Assist achter, een elektrisch bediende achterklep en Adaptive Cruise Control met Pilot Assist tot de standaarduitrusting.

Nieuwe toevoegingen aan de basisuitrusting zijn een digitaal 12,3-inch instrumentenpaneel, navigatie met gratis kaartupdates, smartphone-integratie, Park Assist voor en een parkeercamera achter. Eveneens standaard zijn automatisch dimmende buitenspiegels, die rust brengen tijdens avondritten. Ook is vanaf nu het rijkarakter van de XC90 altijd instelbaar met diverse Drive Mode Settings. De veiligheidsuitrusting wordt gecompleteerd door de toevoeging van Connected Safety om andere Volvo-bestuurders via de cloud te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie.

Behalve in de uitvoering Momentum Pro is de XC90 ook leverbaar als luxueuze Inscription en sportieve R-Design. De Inscription is voorzien van een nieuwe grille, een nieuwe voorbumper en meer chroomaccenten. De R-Design schittert in een nieuw thema, waarbij diverse elementen, net als voor de V60 en XC40 R-Design, in Glossy Black zijn uitgevoerd.