Volvo vernieuwt V60 PHEV

Voor modeljaar 2025 introduceert Volvo de V60 T6 AWD plug-in hybrid (PHEV) Essential Edition. Dit is een nieuwe, tijdelijk leverbare en extra complete uitvoering waarmee de Volvo V60 zijn positie in het segment wil versterken. De prijzen beginnen bij een fiscale waarde van € 49.995. De consumentenadviesprijs begint bij € 51.295.

De V60 T6 Essential Edition wordt gekenmerkt door een extra standaarduitrusting. Het 'Bright' exterieur is voorzien van Vapour Grey metallic lak, 18 inch lichtmetalen velgen en chromen afwerking op de voorbumper, raamlijsten en achterbumper. Verder is de auto uitgerust met onder andere Dual Zone climate control, Park Assist en camera achter.

De V60 T6 Essential Edition beschikt standaard over Google infotainment (Google Maps, Google PlayStore en Google Assistent) en een 48 maanden databundel voor alle diensten. Google Maps is geïntegreerd in de V60 plug-in hybrid. De auto is uitgerust met actuele verkeersinformatie en automatische herberekening van de ingegeven route. Google Assistant maakt het mogelijk om zonder handen, spraakgestuurd, een route te plannen of het entertainment te bedienen. Met Google Play kunnen diverse apps en diensten gebruikt worden.

De auto is per direct, in alle beschikbare kleuren, te bestellen. Met Care by Volvo is de V60 plug-in hybrid verkrijgbaar vanaf € 899 per maand (48 maanden). Het Flex abonnement, met 3 maanden opzegtermijn, kent nu een meerprijs van € 50 per maand.