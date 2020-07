Volvo V60

Volvo introduceert V60 B3 Momentum Advantage

28 juli 2020 | Volvo introduceert de V60 B3 Momentum Advantage. Dit is een nieuwe, tijdelijk leverbare en extra complete uitvoering. De prijzen beginnen bij 39.995 euro. De V60 B3 Momentum Advantage is per direct leverbaar. Met de gelimiteerde V60 B3 Momentum Advantage richt Volvo zijn pijlen op de zakelijke rijder die voor een lage fiscale bijtelling kiest maar niet elektrisch wil rijden. De fiscale waarde van deze estate bedraagt 38.873 euro. Hierdoor bedraagt de netto fiscale bijtelling 267 euro per maand (bij 37,35% inkomstenbelasting).

