Volvo V60 verbeterd voor modeljaar 2020

2 maart 2020 | Volvo voert modelwijzigingen door voor de Volvo V60 (Cross Country) modeljaar 2020. De elektrificering van het motorprogramma wordt gemaximaliseerd nu alle uitvoeringen van de V60 een deels elektrische aandrijving krijgen. Het is de volgende stap in de aankondiging die Volvo's CEO HÃ¥kan Samuelsson in 2017 deed dat Volvo geen nieuwe dieselmotoren meer zal maken en in plaats daarvan zal investeren in elektrische en hybride auto's.

Het nieuwe instapmodel van de Zweedse familie-estate is de B3 Momentum met mild hybrid technologie, verkrijgbaar vanaf € 41.995. Private lease is beschikbaar vanaf € 599. De nieuwe, lagere vanaf prijs van de V60 is gekoppeld aan een uitbreiding van de uitrusting met DAB+ digitale radio en Park Assist achter. De eveneens nieuwe uitvoering Business Pro heeft een meerprijs van € 2.000 en biedt voor dat geld meer uitrusting. Het voordeel bedraagt ruim € 3.200. Volvo heeft verder de prijzen van de V60 T6 en T8 Plug-in hybrid verlaagd. De prijzen beginnen bij € 51.995 voor de Business Pro.

De uitrusting van de nieuwe Business Pro omvat onder andere LED koplampen, een 12,3 inch digitaal instrumentenpaneel, 9 inch touchscreen, Sensus navigatie, Apple CarPlay, DAB+ digitale radio en keyless drive. Wie onderweg graag naar muziek luistert, heeft daarvan de tien speakers van de speciale High Performance Audio beschikbaar. Dit systeem is uit te breiden met een Harman Kardon of de, tevens vernieuwde, Bowers & Wilkins audio installatie.

De Volvo V60 Business Pro is aan de buitenkant te herkennen aan zijn 17 inch lichtmetalen velgen, chromen raamomlijsting en zilverkleurige dakrails. De achterklep is handsfree te bedienen en biedt toegang tot een bagageruimte van 529 liter die, door de rugleuningen achterin neer te klappen, is uit te breiden tot 1.441 liter.

Vanaf de uitvoering Business Pro zijn álle actieve veiligheidssystemen van Volvo aanwezig. Voorbeelden zijn IntelliSafe Assist en IntelliSafe Surround met Adaptive Cruise Control, Pilot Assist (accelereren, remmen en sturen tot 130 km/uur) en Blind Spot Information (BLIS) met Steer Assist, een systeem dat waarschuwt voor objecten in de dode hoek van de auto en indien nodig stuurassistentie biedt. Voor extra veiligheid is de topsnelheid van de Volvo V60 begrensd op 180 km/uur.

De aandrijflijnen van de V60 zijn met ingang van modeljaar 2021 of een 48V mild hybrid (B3, B4 en B5) of een Recharge plug-in hybrid (T6 en T8). Hiermee wordt de elektrificering van het motorprogramma gemaximaliseerd en zijn alle Volvo modellen voorzien van een elektrische motor. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een nieuwe Aisin-Warner 8-traps automaat met Shift by Wire technologie.

De nieuwe B3 4-cilinder basismotor met B-label heeft een vermogen van 120 kW (163 pk). Het maximumkoppel is 265 Nm. De benzinemotor krijgt tijdens het versnellen assistentie van een elektromotor met 10 kW (14 pk) en 40 Nm extra trekkracht (mild hybrid). Automatische cilinderuitschakeling zorgt daarbij voor een lager verbruik. De Volvo V60 Mild hybrid is ook leverbaar als B4 en B5 met 145 kW (197 pk) respectievelijk 184 kW (250 pk).

De plug-in hybrid uitvoeringen T6 en T8 zijn voortaan € 1.000 lager geprijsd (vanaf € 51.995). Volvo levert geen dieseluitvoering meer. Wie voor het alternatief plug-in hybrid kiest, betaalt tot en met 2024 een gereduceerd tarief voor de motorrijtuigenbelasting (halftarief) en heeft lage kilometerkosten indien zoveel mogelijk elektrisch gereden wordt. Om dit te stimuleren, biedt Volvo tijdelijk een jaar lang gratis laadstroom aan bij aankoop van een nieuwe Volvo plug-in hybrid, dit aanbod loopt nog tot en met 15 april 2020.

De Volvo V60 Cross Country AWD is vanaf nu alleen leverbaar als Cross Country Pro.Tot de standaarduitrusting behoren onder meer lederen bekleding, elektrisch bedienbare en verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel voor comfort in de wintermaanden. De V60 Cross Country heeft een eigen design met robuuste exterieurpanelen in de kleur 'Charcoal' en een verhoogd Touring chassis om licht terrein het hoofd te kunnen bieden. De B5 Mild hybrid aandrijflijn biedt een vermogen van 184 kW (250 pk).

Het lagere brandstofverbruik en minder emissies hebben niet alleen een gunstige uitwerking op de vanaf prijs van de V60 B3, ook de tarieven van Private Lease en zakelijke Lease profiteren hiervan. Private lease kan vanaf € 599 per maand (incl. btw/o.b.v. 48 maanden en 10.000 km), het zakelijk leasetarief begint bij € 599 per maand (excl. btw/ o.b.v. 60 maanden en 15.000 km).

De V60 is ook via Care by Volvo te rijden. Prijzen gelden vanaf € 949 voor de B5 Mild hybrid of vanaf € 1.029 voor de Recharge T8 Plug-in hybrid. Beiden zijn in luxe Inscription uitvoering uitgevoerd. Care by Volvo is een flexibel en alles-in-één abonnement waarbij klanten voor een vast bedrag per maand in een Volvo kunnen stappen. Daarbij is het mogelijk om tussentijds van Volvo te wisselen.

