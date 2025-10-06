Volvo V60 T8 nu als AWD Performance Edition

Voor de Performance Edition, leverbaar in de Plus en Ultra uitvoering, komt de meerprijs voor de T8-aandrijflijn te vervallen. Hierdoor is deze uitvoering in Plus vanaf € 58.995 leverbaar, wat een klantvoordeel van € 3.000 oplevert ten opzichte van de reguliere T8. De Performance Edition IS standaard uitgerust met Polestar Engineered software, dat zorgt voor een scherpere gasrespons en snellere schakelmomenten.

De T8 AWD Performance Edition is gebaseerd op het Plus uitrustingsniveau, waarmee deze uitvoering standaard is voorzien van Harman Kardon premium audio, lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, keyless drive en alle actieve veiligheidssystemen (adaptive cruise control met Pilot Assist en BLIS). Voor een meerprijs van € 4.000 is er de T8 AWD Performance Edition in Ultra uitvoering. De V60 is dan voorzien van een panoramadak, Head-up display, Full-led koplampen en lederlook bekleed dashboard.

Uiterlijk onderscheidt de V60 T8 AWD Performance Edition zich door zwarte logo's rondom, die het sportieve karakter van de auto op subtiele wijze benadrukken. De Volvo V60 Performance Edition is per direct bestellen.