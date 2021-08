Volvo vernieuwt V60

12 augustus 2021 | De Volvo V60 is aangepast voor modeljaar 2022. De aanpassing heeft betrekking op de motorvarianten B3 en B4. De 2,0-liter benzinemotoren maken vanaf nu gebruik van de Miller cyclus voor het bereiken van een efficiƫnter verbrandingsproces. Het verbruik en de CO2-uitstoot dalen (tot onder de 150 gram CO2 per kilometer) en de prestaties verbeteren. Nieuw is ook een 7-traps automaat met dubbele koppeling (7-DCT EVO) die sneller schakelt en bovendien lichter is. De Volvo V60 B3 Momentum Advantage is er voortaan vanaf 40.995 euro.

Bijkomend voordeel is een lager voertuiggewicht, waardoor de V60 B3 en B4 voordeliger zijn in de wegenbelasting. Veel bedrijven voeren daarnaast een beleid dat benzineauto's niet meer dan 150 gram CO2 mogen uitstoten. Door de technische upgrade komen zowel de B3 als de B4 onder deze grens met een uitstoot van respectievelijk 147 gram en 148 gram CO2 per kilometer.

Het Miller-concept is een manier om de compressieverhouding van de motor te verhogen. Dit maakt het mogelijk om meer energie uit de verbrandingsgassen te halen en voorkomt energieverlies tijdens het afblaasproces dat plaatsvindtbij het openen van de uitlaatkleppen. In het Miller-concept sluit de inlaatklep vroeg, waardoor het volume ingesloten lucht kleiner is. Dit wordt gecompenseerd door de inlaatdruk te verhogen, zodat de ingesloten luchtmassa nagenoeg hetzelfde blijft.

Het Miller-concept wordt mogelijk gemaakt met behulp van doorontwikkelde technologieën zoals variabele turbinegeometrie (VNT) voor een hogere efficiënte in een breed bereik en een snellere variabele kleptiming (VVT) voor een beter beheer van de ingesloten luchtmassa. Dit resulteert in een lager brandstofverbruik met behoud van het motorvermogen (maar niet de levendigheid).

De 7-DCT EVO versnellingsbak in de vernieuwde V60 B3 en B4 is een doorontwikkeling van de 7-DCT uit de XC40 Recharge Plug-in hybride. De bak heeft een dubbele koppeling. Deze technologie draagt bij aan snellere schakelacties. De nieuwe transmissie heeft eveneens een gunstig effect op het brandstofverbruik door een lager gewicht. Mede daardoor is het voertuiggewicht van de B3 nu met 27 kg verminderd en is de B4 zelfs 43 kg lichter. Daardoor vallen beidein een lagere categorie voor de wegenbelasting. De nieuwe versnellingsbak maakt tevens automatische motoruitschakeling mogelijk bij gas los. Dit systeem heet Stop in Drive in Speed (SIDIS). De auto kan vrij uitrollen en verbruikt dan geen brandstof, ook bekend als zeilen. Wanneer de motor weer start, wordt een versnelling geselecteerd die past bij de snelheid.

De Volvo B3 levert weliswaar hetzelfde vermogen als voorheen, te weten 120 kW (163 pk) en een maximum koppel van 265 Nm, de acceleratie is sneller. In 8,6 seconden bereikt de V60 B3 vanuit stilstand 100 km/uur, dat was 9,1 seconden. Hetzelfde is te zien bij de V60 B4. De motor levert nog steeds 145 kW (197 pk) en een maximum koppel van 300 Nm maar de B4 accelereert van 0 naar 100 km/uur in 7,6 seconden, dat was 8,0 seconden.

Volvo biedt voor de V60 Momentum Advantage een Sport Pack. Dit stylingpakket bestaat uit 19-inch R-Design lichtmetalen wielen, een diffuser achter met dubbele uitlaateindpijpen plus een grille en spiegelkappen in Glossy Black. Deze accessoires vertegenwoordigen een waarde van € 4.115. Het pakket wordt tijdelijk aangeboden voor € 2.995. Het pakket is verder uit te breiden met een Exterieur Styling set met verbrede dorpels voor € 1.000 in plaats van € 1.250.

De vernieuwde V60 B3 en B4 zijn per direct te bestellen. De B3 is er vanaf € 40.995, de B4 vanaf € 47.995. De productie van beide varianten start medio oktober 2021.

