Volvo vergroot bereik XC60 en XC90 PHEV

De elektrische actieradius van de XC60 en de grote XC90 is nu meer dan tweeënhalf keer zo groot als die van de huidige plug-in hybride (PHEV) varianten. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe batterij met grotere capaciteit die in de vloer is geïntegreerd, gecombineerd met een krachtigere elektromotor. Wanneer nodig neemt de benzinemotor het over.

Belangrijke design- en veiligheidsupdates voor de nieuwe XC60

Een nieuw ontworpen voor- en achterzijde geven de nieuwe XC60 een modernere en dynamischere uitstraling. Een vernieuwde grille, een opnieuw ontworpen voorbumper, motorkap, voorschermen en nieuwe velgontwerpen zorgen voor een elegante interpretatie van Scandinavische designfilosofie.

Een van de meest opvallende vernieuwingen is het nieuwe ontwerp van de Thor's Hammer Matrix LED-koplampen. De iconische lichtsignatuur is beperkt tot de puurste vorm en onderstreept de technologische vooruitstrevendheid van het model. Ook de achterklep, LED-achterlichten en achterbumper zijn vernieuwd. Door de nadruk op horizontale lijnen krijgt de auto een krachtigere en zelfverzekerdere uitstraling. In het interieur zorgen een nieuw dashboard, vernieuwde deurpanelen, houtafwerking en geventileerd Nappa lederin de kleur Cardamom voor een Scandinavische sfeer.

De nieuwe XC60 beschikt daarnaast over Volvo's nieuwste actieve veiligheidstechnologie. Wanneer een potentiële aanrijding wordt gedetecteerd, kan de auto direct reageren door de bestuurder te waarschuwen of actief in te grijpen om een botsing te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Om het rijden te vereenvoudigen, beschikt de XC60 over een pakket aan geavanceerde rijondersteunende systemen. Deze werken continu op de achtergrond en maken gebruik van een verbeterde combinatie van radar-, camera- en andere sensortechnologie. Functies zoals rijstrookwisselassistentie en een 360 graden camera met 3D-weergave helpen bestuurders om beter overzicht te houden.

Daarnaast plaatst de nieuwe XC60 belangrijke informatie en bedieningselementen binnen handbereik, zodat bestuurders hun aandacht op de weg kunnen houden. Via een centraal 11,2-inch scherm hebben zij toegang tot Volvo Car UX, het nieuwste infotainmentsysteem van Volvo. Met Google Gemini, de nieuwe generatie AI-assistent van Google, kunnen bestuurders bovendien op een natuurlijke manier met de auto communiceren.