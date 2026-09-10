Volvo-dealers gaan Lynk Co verkopen

De overeenkomst vormt een belangrijke mijlpaal in het Europese traject van Lynk & Co en legt een basis voor de voortdurende groei van het merk in de hele regio. Door gebruik te maken van de gevestigde commerciële infrastructuur, het retailnetwerk en het servicenetwerk van Volvo, kan Lynk & Co meer klanten bereiken, zijn marktpositie versterken en de toegang tot zijn producten en diensten verder verbeteren.

De verantwoordelijkheid voor de wereldwijde productontwikkeling, certificering en activiteiten van Lynk & Co buiten Europa blijft bij de moedermaatschappij van het merk, Geely Auto Group.

Lynk & Co blijft een apart merk met een eigen identiteit, producten en service. Het partnerschap is gebaseerd op merkdifferentiatie en complementaire positionering, waardoor beide merken hun respectievelijke sterktes kunnen benutten terwijl ze inspelen op verschillende klantbehoeften.

Deze overeenkomst vormt het volgende hoofdstuk in de ontwikkeling van Lynk & Co in Europa en ondersteunt de ambitie van het merk om de toegankelijkheid te vergroten, de klantervaring te versterken en duurzame groei in de hele regio te versnellen.