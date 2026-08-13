Volvo lanceert Safety Coach-app

De tips zijn gebaseerd op inzichten uit de decennialange praktijkkennis en data van Volvo op het gebied van veiligheid. Iedere Volvo-bestuurder krijgt een eigen dynamische en persoonlijke Safety Coach-score, die hem of haar moet stimuleren om een betere en veiligere bestuurder te worden.

"Uit ons onderzoek blijkt dat bij veel ongevallen sprake is van een verrassing. Voorspelbaarheid helpt om dat te voorkomen.", zegt Mikael Ljung Aust, Driver Behaviour Expert bij Volvo Cars. "Door binnen de verwachte snelheidsmarges te blijven en abrupte manoeuvres te vermijden, kunnen anderen het rijgedrag beter inschatten en wordt het risico op een aanrijding verkleind. Het stimuleren van veilig rijgedrag is een cruciaal onderdeel van de puzzel die we moeten oplossen om het aantal aanrijdingen tot nul terug te brengen, en hulpmiddelen zoals Safety Coach kunnen helpen om deze inzichten om te zetten in veiligere dagelijkse gewoonten."

Eerst beschikbaar in Zweden en Noorwegen

Bestuurders van de meeste Volvo-modellen vanaf modeljaar 2020 kunnen de app in de auto binnenkort downloaden, te beginnen in Zweden en Noorwegen. Daarnaast kunnen klanten van Volvo in Zweden en Noorwegen binnenkort gebruikmaken van een speciale, op rijgedrag gebaseerde aanbieding van verzekeringsmaatschappij Volvia, als ze ervoor kiezen hun rijgegevens te delen. Dit biedt mogelijkheden voor meer beloningen voor veiliger rijgedrag.

Na de introductie in Zweden en Noorwegen zal de Safety Coach-app binnenkort ook in de Verenigde Staten en op andere Europese markten worden geïntroduceerd. Als onderdeel van deze uitrol zijn ook verzekeringsgerelateerde aanbiedingen gepland.

De Safety Coach-app is het resultaat van een samenwerking tussen Volvo Cars en Cambridge Mobile Telematics (CMT), 's werelds grootste telematica- en AI-bedrijf voor veiligere mobiliteit, waarbij het algoritme van CMT wordt gebruikt om elke Safety Coach-score te berekenen.

"Uit inzichten uit de veilige rijprogramma's van CMT blijkt dat wanneer mensen deelnemen programma's zoals Safety Coach, de frequentie van snelheidsovertredingen en hard remmen doorgaans aanzienlijk afneemt", zegt William V. Powers, medeoprichter en CEO van CMT. "Dit is het soort gedragsverandering waarmee Volvo-klanten in de loop van de tijd veiligere gewoontes kunnen ontwikkelen en beloond kunnen worden met gepersonaliseerde verzekeringsvoordelen."

De app is ontworpen met privacy en transparantie als uitgangspunt, waardoor bestuurders hun eigen gegevens kunnen beheren. Bestuurders kunnen er eerst voor kiezen om Safety Coach te gebruiken en vervolgens opnieuw kiezen om hun gegevens te delen met aangesloten verzekeringsmaatschappijen in ruil voor gebruiksafhankelijke verzekeringspremies.