Volvo verbetert veiligheid EX60, EX90 en ES90

De connected safety van Volvo Cars, die in 2016 voor het eerst werd geïntroduceerd, maakt actuele waarschuwingen voor gevaren mogelijk op basis van gegevens die door andere auto's worden gedeeld. De nieuwste software-update introduceert vier nieuwe waarschuwingen:

De Large Animal Alert kan andere bestuurders waarschuwen als er verderop op of nabij de weg een groot dier wordt gedetecteerd.

De Vulnerable Road User Alert kan andere bestuurders waarschuwen als er verderop op of nabij snelwegen voetgangers en fietsers worden gedetecteerd.

De Roadwork Alert kan andere bestuurders waarschuwen wanneer er verderop wegwerkzaamheden worden gedetecteerd.

De Accident Ahead Alert kan andere bestuurders waarschuwen voor ongevallen verderop, met behulp van actuele gegevens van verbonden Volvo's of verkeerscentrales.

Deze functies, die beschikbaar zijn in de Volvo EX90, ES90 en EX60, breiden het vermogen van het systeem uit om duidelijke, vroegtijdige waarschuwingen te geven - met name bij slecht zicht, zoals op bochtige wegen of bij slecht weer. Ze vormen een aanvulling op bestaande functies zoals de Slippery Road Alert en de Hazard Light Alert.

Op dit moment hebben meer dan één miljoen Volvo-auto's de connect safety technologie geactiveerd, waardoor dagelijkse ritten worden omgezet in een collectieve veiligheidsinspanning. Via het Europese Data for Road Safety-ecosysteem kunnen de waarschuwingsgegevens ook worden gedeeld met auto's van andere merken en nationale verkeerscentrales, wat bijdraagt aan veiligere wegen voor iedereen.

Verbeterd geluid

De nieuwste software-update biedt ook ondersteuning voor Spatial Audio in CarPlay voor de Volvo EX90 en ES90, met Dolby Atmos-technologie. Dankzij het geluidssysteem van Bowers & Wilkins, met 25 hoogwaardige luidsprekers, kunnen Volvo-bestuurders luisteren naar multidimensionaal geluid waarbij muziek en zang door het gehele interieur klinken.

Volvo Cars werd onlangs door S&P Global Mobility erkend als de enige traditionele autofabrikant die niveau 5 heeft bereikt op het gebied van softwaregedefinieerde auto's. De nieuwste software-update illustreert hoe deze voertuigen in de loop van de tijd steeds meer veiligheidsfuncties krijgen en steeds beter worden.