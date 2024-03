Volvo voert levenscyclus-analyse EX30 uit

Het CO2-voetafdrukrapport identificeert de belangrijkste materialen en processen die bijdragen aan de uitstoot van de auto. Het rapport richt zich uitsluitend op de uitstoot van broeikasgassen en bestrijkt de levenscyclus van de auto, van de winning en raffinage van grondstoffen tot het einde van de levensduur van de auto.

Het gebruik van windenergie voor het opladen van de EX30 vermindert de CO2-voetafdruk aanzienlijk in vergelijking met de wereldwijde of Europese elektriciteitsmix, met respectievelijk ongeveer 42% en 22%3. Dit onderstreept de noodzaak om wereldwijd sneller te investeren in infrastructuur voor hernieuwbare energie, zodat elektrische auto's hun volledige klimaatpotentieel kunnen bereiken.

"De overgang naar elektrische auto's is de sleutel tot het beperken van de klimaatverandering, maar er is meer transparantie nodig over de uitdagingen om de uitstoot van elektrische auto's verder terug te dringen", zegt Jonas Otterheim, hoofd klimaatactie bij Volvo. "Door de CO2-voetafdruk van de EX30 te bestuderen en de primaire materialen en processen te identificeren, willen wij waardevolle inzichten verschaffen die kunnen helpen om beslissingen in ons bedrijf duurzamer te maken, en ook in de industrie in het algemeen."

Volvo heeft nu uitgebreide LCA's gemaakt van de CO2-voetafdruk van drie van Volvo's volledig elektrische auto's die sinds 2019 op de markt zijn gebracht: de Volvo EX40, EC40 en nu de EX30. Door deze rapporten openbaar te maken, hoopt de Zweedse fabrikant klanten te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het kiezen van hun volgende elektrische auto.

Op weg naar nul uitstoot

Een auto wordt niet alleen gereden. Hij wordt ook ontworpen, ontwikkeld, gebouwd en getransporteerd en dat biedt talloze mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vooruitgang te boeken bij het realiseren van Volvo's duurzaamheidsambities. Met de Volvo EX30 zet het merk een stap in de richting van zijn doel om in 2030 een volledig elektrisch autobedrijf te zijn en het streven om in 2040 een broeikasgasuitstoot van nul te hebben.

Het aandeel gerecycled materiaal in de EX30 is het hoogste van alle Volvo's tot nu toe. Ongeveer een kwart van het aluminium en bijna een vijfde van het staal is gerecycled materiaal. Daarnaast is ongeveer 17% van alle kunststoffen in de auto, van interieurcomponenten tot externe bumpers, gemaakt van gerecycled materiaal.

Dankzij initiatieven in Volvo's gehele toeleveringsketen en bij de productie heeft de Volvo EX30 met LFP een 'cradle-to-gate'-impact van naar schatting 14,8 ton - iets meer dan 60% van de totale COâ''-voetafdruk van het model (EX30 Single Motor uitgerust met een LFP-batterij (51 kWh) met 15 jaar en 200.000 gereden kilometers, met een gemiddelde energiemix van EU28). Dit is inclusief de uitstoot tijdens de productie van materialen en de auto, maar exclusief de uitstoot tijdens de gebruiksfase en het einde van de levensduur van de EX30.

Volvo is naar eigen zeggen van plan om de CO2-impact van de EX30 verder te verminderen door samen te werken met leveranciers in de gehele waardeketen. Tegen 2025 bijvoorbeeld, werken Volvo's batterijleveranciers aan het verminderen van de uitstoot van de productie van de LFP batterij met 20% en met 46% in het geval van de NMC batterij. Om dit te bereiken willen de leveranciers het elektriciteitsverbruik tijdens de celproductie vervangen door hernieuwbare energiebronnen, het aandeel gerecycled materiaal in hun materialen vergroten en de uitstoot van hun toeleveringsketen verminderen.