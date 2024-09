Volvo introduceert EX30 Cargo

De bedrijfswagenmarkt kampt momenteel met diverse uitdagingen, zoals de aankomende BPM-verhoging per 1 januari 2025, waardoor LCV's gemiddeld 33% duurder worden. Ook zorgen nieuwe milieuzoneregels en de gewichtsbeperkingen voor B-rijbewijzen voor complicaties. Elektrische bedrijfswagens hebben daarnaast nog vaak een beperkte actieradius, langere laadtijden en een hogere total cost of ownership (TCO). Met de steeds strenger wordende milieueisen en de impact van nieuwe wetgeving op bedrijfswagens, hebben bedrijven een groeiende behoefte aan oplossingen om hun COâ''-uitstoot te minimaliseren en operationele kosten te verlagen. Volvo speelt met de EX30 Cargo in op deze behoefte.

De ombouw omvat het verwijderen van de achterbank, het plaatsen van een vlakke laadvloer en het blinderen van de achterramen. Aanvullende opties zoals veiligheidsnetten, tussenschotten en op maat gemaakte lade-inrichtingen zijn ook beschikbaar. De EX30 Cargo kan naar de specifieke wensen van de klant worden aangepast. Dankzij de modulaire opbouw blijft het voertuig eenvoudig terug te bouwen naar een personenwagen na de gewenste looptijd, wat zorgt voor een aantrekkelijke restwaarde en lagere TCO.

De ombouwprijs, inclusief montage, bedraagt € 2.238,34 (excl. btw). Zonder montage kost de ombouw € 1.661,16 (excl. btw). Optionele accessoires zoals sjorogen en bindrails zijn beschikbaar.