Volvo introduceert EX30

De Volvo EX30 biedt drie aandrijfopties en twee verschillende batterijtypes. De standaard LFP-batterij, die gebruikmaakt van lithiumijzerfosfaat, is kostenefficiënter en de productie ervan is minder hulpbronintensief, wat betekent dat dit de optie is voor wie geen maximaal bereik nodig heeft.

Om het bereik te maximaliseren, is er de EX30-variant met één motor en een NMC-batterij met groter bereik. De NMC-batterij bevat lithium, nikkel, mangaan en kobalt en produceert zijn energie efficiënter dan de LFP-variant. Deze optie met één motor biedt een theoretisch bereik tot 480 km tussen twee oplaadbeurten.

Als prestatie de prioriteit is, is er de Twin Motor Performance-variant, waarin de NMC-batterij wordt gecombineerd met een bijkomende tweede e-motor. Deze vierwielaangedreven variant van de EX30 levert 315 kW (428 pk) en sprint van 0-100 km/u in 3,6 seconden.

De Twin Motor-variant met groter bereik heeft een oplaadcapaciteit tot 153 kW, terwijl het standaardmodel een capaciteit van 134 kW heeft. Dat betekent dat men de batterij onder ideale omstandigheden in iets meer dan 25 minuten kan opladen van 10 tot 80 procent.

De EX30 is bedoeld voor de stedelijke omgeving. Dit model bevat daarom standaard een speciale veiligheidsfunctie voor fietsen die zogenaamde deur-ongevallen helpt te voorkomen, door te waarschuwen voor fietsers, scooters of voetgangers. De EX30 is bovendien eerste Volvo die uitgerust is met de nieuwe generatie van de Park Pilot Assist-functie. Die kan alle soorten parkeerplaatsen de baas: parallelle, gebogen, loodrechte en diagonale plaatsen in visgraatstijl.

De EX30 wordt geleverd met een digitale sleutelfunctie, die bedoeld is om de auto met anderen te delen. Dankzij de UWB- en CCC-industriestandaarden is de technologie compatibel met een groot aantal telefoonmerken en -modellen.

Vanaf volgend jaar is de EX30 ook verkrijgbaar als Cross Country-variant. De bestellingen voor deze speciale versie van de kleine elektrische Volvo starten in 2024 en de productie zal naar verwachting later dat jaar van start gaan.