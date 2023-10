Volvo gaat EX30 in Gent produceren

De productie van de Volvo EX30 is eerder dit najaar gestart in Zhangjiakou, China, en de eerste auto's staan gepland voor later dit jaar. De beslissing om de EX30 ook in Gent te bouwen, verhoogt de productiecapaciteit voor de verwachte vraag naar de Volvo EX30 in Europa en voor wereldwijde export en weerspiegelt de ambitie van Volvo om zijn auto's zoveel mogelijk daar te bouwen waar ze verkocht worden.

Het besluit voegt ook productieflexibiliteit toe voor wat volgens het bedrijf de komende jaren een van de best verkopende modellen zal worden. Deze aanpak is een beproefd concept voor Volvo, dat zijn best verkopende XC60 en XC40 zowel in Europa als in China bouwt.

Samen met de XC40 en C40 op de productielijn in Gent is de EX30 het derde volledig elektrische model van Volvo dat in Europa wordt geproduceerd. Dit versterkt de productiecapaciteiten voor elektrische auto's van Volvo in de regio en onderstreept de belangrijke rol van de Gentse fabriek in de elektrificatiestrategie van het bedrijf.