Volvo EX30 wint Red Dot Best of the Best Design Award 2024

De Volvo EX30 heeft een lange wielbasis, grote wielen en gelijke overhangen die balans en verfijning in het exterieur brengen. Het gebruik van natuurlijke en gerecyclede materialen in de auto is een stap in de richting van Volvo's duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast heeft Volvo de ruimte in de elektrische auto benut en een centraal thema gecreëerd voor alles van opbergruimte tot bedieningselementen en schermen, wat resulteerde in een flexibele ruimte met harmonieuze proporties.

"De Volvo EX30 belichaamt de designwaarden van Volvo Cars in een kleiner formaat en is een toonbeeld van premium Scandinavisch design waarbij vorm de functie volgt", zegt Jim Rowan, CEO van Volvo Cars. "De EX30 heeft de laagste CO2-voetafdruk van alle volledig elektrische Volvo's tot nu toe en is zo veilig ontworpen als je van een Volvo mag verwachten. Hij zit boordevol geavanceerde technologie en past perfect in de huidige markt waarin steeds meer autokopers overstappen op elektrische auto's", vervolgt Rowan.

De Volvo EX30 werd afgelopen zomer onthuld en heeft al meer dan 20 prijzen gewonnen, waaronder de Car Design award 2024, in 1984 ingesteld door het tijdschrift auto&design. Hij is ook bekroond met The Sun Car of the Year, de Small SUV/Crossover of the Year award van de Sunday Times en de Eco Warrior of the Year award van Top Gear magazine.