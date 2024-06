RDW geeft nieuwe kenteken-serie uit

De keuze voor KNRM als ontvanger van het nieuwe kenteken was een logische. Algemeen directeur van de RDW, Jantina Woudstra: "Veiligheid en duurzaamheid maken onderdeel uit van de strategie van de KNRM en staan ook in de missie van Volvo. De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit, dat past er naadloos bij."

Daarnaast hebben de RDW en de KNRM nog iets gemeen: ze vieren dit jaar allebei een jubileum. De RDW werkt al 75 jaar aan veilige mobiliteit, KNRM zorgt al sinds 1824 en dus al 200 jaar voor veiligheid op en rond het water.

Verduurzaming

Directeur van de KNRM Jacob Tas is erg blij met de nieuwe elektrische auto: "We zijn dankbaar dat we met deze elektrische auto, zonder kosten, weer een positieve stap zetten in de verduurzaming van ons wagenpark. En dat daarop het eerste kenteken uit de nieuwe serie zit, maakt het extra bijzonder." Arthur van Es, Director Consumer Experience & Marketing Operations bij Volvo Car Nederland is het daar volledig mee eens: "De Volvo EX30 heeft de laagste voetafdruk van alle Volvo's. We zijn er daarom trots op dat we op deze manier een bijdrage leveren aan de verduurzamingsstrategie van KNRM en daarmee indirect bijdragen aan het vrijwillige en professionele georganiseerde reddingswerk van de KNRM."

11e cijfer-lettercombinatie

De nieuwe kentekenserie is alweer de 11e cijfer-lettercombinatie voor personenauto's. De 1e kentekenserie werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. Deze kentekenserie is 16 jaar meegegaan, pas in 1967 startte de volgende kentekencombinatie. De vorige kentekenserie ging vijf jaar mee, deze cijfer-lettercombinatie ging in augustus 2019 van start. De nieuwe kentekenserie zal ongeveer 8 jaar meegaan.