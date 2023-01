Volvo vernieuwt XC40 en C40 voor modeljaar 2024

Er worden drie nieuwe aandrijflijnen aangeboden op de C40 Recharge en XC40 Recharge. Deze nieuwe aandrijflijnen bestaan uit twee varianten met achterwielaandrijving en een herziende performance-uitvoering met vierwielaandrijving. Dit is de eerste keer in 25 jaar dat Volvo een product met achterwielaandrijving aanbiedt. Een andere Volvo-primeur is de ontwikkeling van de tweede generatie elektromotoren met permanente magneet die de achterassen van de volledig elektrische C40- en XC40-modellen aandrijft.

Achterwielaandrijving

Het eerste type van de twee nieuwe aandrijfopties met achterwielaandrijving, de Single Motor, wordt aangedreven door een permanente-magneet-elektromotor (e-motor) van 175 kW (252pk). Deze levert drie procent meer vermogen dan de vorige variant met voorwielaandrijving en een enkele motor van 170 kW (231pk).

In de XC40 Recharge wordt hetzelfde accupakket van 69 kWh gebruikt, maar met verbeteringen in de efficiëntie (luchtweerstand, aandrijflijn en accupakket). Hierdoor is de actieradius vergroot tot 463 kilometer volgens de WLTP-test, voorheen was dat 425 kilometer. De actieradius van de C40 Recharge verbetert van 438 kilometer (WLTP) tot 482 kilometer.

Een grotere accu in combinatie met een krachtigere permanente magneetmotor van 185 kW op de achteras, is beschikbaar voor berijders die meer vermogen en een grotere actieradius nodig hebben. De tweede nieuwe variant wordt geleverd met een 82 kWh accupakket. Dit vergroot de actieradius tot 513 kilometer voor de XC40 Recharge en tot 532 kilometer (WLTP) voor de C40 Recharge.

Het grotere accupakket maakt opladen met topsnelheid mogelijk (200kW DC, voorheen 150kW DC): opladen van 10 naar 80 procent duurt nu ongeveer 28 minuten.

Vierwielaandrijving

Ook de vierwielaangedreven uitvoeringen profiteren van deze verbeteringen, waardoor de actieradius vergroot wordt. De twee e-motoren van 150 kW (204pk) op de voor- en achteras van modeljaar 2022, zijn vervangen door de door Volvo ontwikkelde e-motor met permanente magneet van 183 kW (249pk) op de achteras en een nieuwe asynchrone elektromotor van 117 kW (159pk) op de vooras. Het totaalvermogen bedraagt hiermee 300kw (408pk).

Deze nieuwe configuratie, in combinatie met een 82kWh accupakket en algemene efficiëntieverbeteringen in de accukoeling, betekent dat de XC40 Recharge nu tot 500 kilometer op één volle accu kan rijden, een verbetering van 62 kilometer ten opzichte van de vorige versie. De actieradius van de C40 Recharge is verbeterd van 451 kilometer (WLTP) tot 507 kilometer.

Ook exterieurstyling-aanpassingen verbeteren de efficiëntie waar mogelijk. Zo zorgt een nieuw 19-inch lichtmetalen velg voor de zowel de XC40 als de C40 Recharge niet alleen voor een beter uiterlijk van de modellen, maar helpt het aerodynamische ontwerp ook de luchtweerstand te verminderen.

Nieuwe on board charger in de 90- en 60-serie

De plug-in hybride modellen uit de 90- en 60-serie krijgen een nieuwe tweefase on board charger, waarmee deze modellen sneller kunnen worden opgeladen (varierend per land). De nieuwe on board charger verdubbelt bijna de maximale laadcapaciteit van deze auto's tot een maximum van 6,4 kW.