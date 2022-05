5 EuroNCAP sterren voor Volvo C40

De C40 Recharge, die in 2021 werd gelanceerd, is het tweede volledig elektrische model van Volvo. In de komende jaren wil Volvo een hele nieuwe generatie van volledig elektrische auto's uitrollen, één van de meest ambitieuze elektrificatieplannen van de industrie.

Volvo was de eerste gevestigde autofabrikant die inzet op volledige elektrificatie en ernaar streeft om tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto's te verkopen. Tegen 2025 wil Volvo al de helft van zijn wereldwijde volume uit volledig elektrische auto's halen. De komende generatie Volvo-modellen weerspiegelt de ambitie van Volvo om toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid en zal dan ook nieuwe normen stellen op dat gebied.

"Wij streven er altijd naar om toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid," zegt Malin Ekholm, hoofd van het Volvo Cars Safety Centre. "Dit betekent dat wij ons in al onze auto's houden aan strenge veiligheidsnormen, waarvan wij er vele in de loop der tijd hebben helpen ontwikkelen. Welke Volvo u ook kiest, u en uw dierbaren rijden in een van de veiligste auto's op de markt."