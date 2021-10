Volvo start productie C40 Recharge

7 oktober 2021 | De productie van de nieuwe Volvo C40 Recharge is van start gegaan in de fabriek in het Belgische Gent. De C40 Recharge is het tweede volledig elektrische model van Volvo Cars en de nieuwste van een reeks elektrische modellen die de komende jaren op de markt komt. De fabriek in Gent is een van de grootste van Volvo Cars en speelt een belangrijke rol in de transitie naar volledige elektrificatie. Volvo hanteert een van de meest ambitieuze elektrificatiestrategie├źn in de auto-industrie en wil in 2030 alleen nog volledig elektrische auto's verkopen. Ook wil het in 2040 een klimaatneutraal bedrijf zijn.

De productiecapaciteit van de fabriek in Gent wordt aanzienlijk vergroot tot 135.000 eenheden per jaar. Volvo verwacht dat de volledig elektrische modellen in 2022 meer dan de helft van het productievolume in Gent voor hun rekening nemen. Behalve de C40 Recharge worden in Gent ook alle XC40 varianten geproduceerd, waaronder Volvo's eerste volledig elektrische Recharge uitvoeringen van de populaire, compacte SUV.

De C40 Recharge is het volgende proofpoint van Volvo's ambitie voor een emissievrije toekomst. De komende jaren worden meerdere elektrische modellen op de markt geïntroduceerd. Het doel is dat die in 2025 al 50 procent van de wereldwijde verkoop voor hun rekening nemen, in de aanloop naar een volledig elektrisch modellengamma in 2030.

De nieuwe C40 Recharge is een echte crossover; de auto belooft alle voordelen van een SUV, maar dan met een lagere, slankere vormgeving. De achterzijde heeft een opvallend design dat past bij de lagere daklijn, terwijl de voorzijde wordt gekenmerkt door het nieuwe gezicht van elektrische Volvo's en de koplampen met ultramoderne pixeltechnologie. Inzittenden genieten van de hogere zitpositie waaraan veel Volvo-rijders de voorkeur geven. Het interieur is samen te stellen in een aantal verschillende kleuren en uitvoeringen. De C40 Recharge heeft tevens het eerste Volvo-interieur dat volledig vrij is van dierlijk leder.

Net als de volledig elektrische XC40 Recharge-modellen wordt de C40 Recharge geleverd met een infotainmentsysteem dat gezamenlijk is ontwikkeld met Google. Het is gebaseerd op het Android-besturingssysteem met ingebouwde Google-apps en -services, zoals Google Assistant, Google Maps en Google Play. Ongelimiteerde data zorgt voor de nodige connectiviteit, terwijl de C40 Recharge ook software-updates 'over the air' ontvangt. Hiermee blijft de auto zich verbeteren nadat die de fabriek heeft verlaten.

De C40 Recharge wordt aangedreven door twee elektromotoren, waarvan een op de vooras en een op de achteras is gemonteerd. De motoren worden gevoed door een 78 kWh-batterij die bij een snellader onder ideale omstandigheden in minder dan 40 minuten van 10 tot 80 procent is op te laden. De theoretische actieradius bedraagt 442 tot 444 kilometer (WLTP).

De Volvo C40 Recharge is als Intro Edition verkrijgbaar vanaf € 57.995 of vanaf € 799 per maand met het Care by Volvo abonnement. Het model is tot 5 februari 2022 exclusief te zien in de Volvo Studio in de Westfield Mall in Leidschendam.

C40 Recharge te zien in Volvo Studio

6 augustus 2021

Volvo start verkoop C40

2 juni 2021

Volvo introduceert C40

2 maart 2021