Volvo C40 nu in gewone versies

7 februari 2022 | Volvo breidt het gamma van de Volvo C40 Recharge uit reguliere versies. Voorheen was de C40 er alleen als Intro Edition. Nu is er ook een versie met voorwielaandrijving en een vermogen van 170 kW/231 pk. Hiermee daalt de vanafprijs van het volledig elektrische model naar 46.495 euro. Met Care by Volvo is de C40 Recharge Pure electric te rijden vanaf 679 euro per maand.

De Volvo C40 Recharge Pure electric heeft een theoretisch bereik tot 434 kilometer (WLTP) en kan onder ideale omstandigheden snelladen tot 150 kW. Met ingang van modeljaar 2023 wordt deze versie aangeboden naast de eerder geïntroduceerde C40 Recharge Twin Pure electric met vierwielaandrijving en een vermogen van 300 kW/408 pk. De prijzen van laatstgenoemde uitvoering beginnen bij € 56.495.

De C40 Recharge voor modeljaar 2023 is direct te herkennen aan zijn dakbogen en dakspoiler die voortaan in carrosseriekleur zijn uitgevoerd en niet langer in het zwart zoals bij de Intro Edition. De bovenzijde van het dak blijft wel zwart. Verder is de carrosseriekleur Onyx Black metallic aan het aanbod toegevoegd, evenals de opvallende kleur Fusion Red metallic die, in tegenstelling tot XC40 Recharge Pure electric, wel leverbaar is voor de sportiever gelijnde C40 Recharge.

De C40 Recharge was voorheen alleen leverbaar als Intro Edition. Die maakt nu plaats voor drie nieuwe uitvoeringen: Core, Plus en Ultimate. Opvallend is het standaard vaste panoramadak. Daarnaast is de C40 standaard voorzien van het Google infotainment systeem, park assist pakket en 19 inch lichtmetalen velgen met All-Season banden.

Voor een optimale luchtkwaliteit en gezondere interieuromgeving is de C40 Recharge ook leverbaar met Advanced Air Cleaner. Dit luchtreinigingssysteem maakt gebruik van een luchtfilter op basis van nanotechnologie en vermindert de concentratie fijnstofdeeltjes (PM 2.5) in het interieur. Het filter houdt tot 80% van de deeltjes tegen, net als bijna al het stuifmeel. Bovendien kan de Advanced Air Cleaner voorafgaande aan vertrek alvast worden geactiveerd, op afstand via de Volvo Cars-app.

