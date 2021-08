C40 Recharge te zien in Volvo Studio

6 augustus 2021 | Vanaf vrijdag 6 augustus 2021 opent Volvo Nederland voor zes maanden de deuren van een exclusieve Volvo Studio in de Westfield Mall in Leidschendam. Op deze bijzondere locatie kunnen geïnteresseerden op kennismaken met Volvo's eerste auto die alleen elektrisch wordt aangeboden: de C40 Recharge. De unieke Volvo Studio is tot en met 31 januari 2022 dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur geopend en is gevestigd aan de Liguster 202 in Leidschendam.

"We doen dit omdat we willen onderzoeken of we, daar waar veel mensen zijn, deze kunnen interesseren en kennis kunnen laten maken met de producten van Volvo", vertelt Niels Demesmaeker, Global Online Experience bij Volvo Car Nederland. "We kiezen bewust voor andere plekken dan mensen van ons gewend zijn. Dus naast de traditionele showrooms, zijn we nu ook meer te vinden op de zogenaamde 'high traffic locations', daar waar veel mensen zijn en waar we op die manier nog dichter bij de klant kunnen komen."

De thema's in de Volvo Studio in Leidschendam zijn duurzaamheid en elektrificatie. De Studio is voorzien van een Scandinavische look & feel. En er is is plaats voor de C40 Recharge en de XC40Recharge Pure electric. Bezoekers kunnen deze twee volledig elektrische modellen van Volvo in alle vrijheid verkennen. Productspecialisten zijn aanwezig om geïnteresseerden te woord te staan.

De productspecialisten begeleiden ook de proefritten in de XC40 Recharge Pure electric die vanaf deze locatie worden aangeboden. Hiervoor zijn twee auto's beschikbaar met als standplaats de parkeergarage van de Westfield Mall. Vanaf het najaar is de C40 Recharge ook beschikbaar voor proefritten.

Elektrificatie is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Volvo's toekomst is daarom elektrisch. Het Zweedse merk streeft ernaar om in 2030 uitsluitend nog volledig elektrische auto's te produceren en werkt toe naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in het jaar 2040. Vanaf dat moment zijn niet alleen de automodellen uitstootvrij, maar zijn ook alle (bedrijfs-)processen voor het produceren, vervoeren en het verkopen van de auto's duurzaam. Met de nieuwe Volvo C40 Recharge zet Volvo een belangrijke, volgende stap richting deze duurzame en elektrische toekomst.

De Volvo C40 Recharge is verkrijgbaar vanaf € 57.995 of vanaf € 799 per maand met het Care by Volvo abonnement. De productie start komend najaar in de fabriek in Gent (België), waar ook de volledigelektrische Volvo XC40 Recharge van de band rolt.

