Volvo C40

Volvo start verkoop C40

2 juni 2021 | Volvo heeft de orderboeken geopend voor de C40 Recharge Twin, het nieuwe volledig elektrische model van het merk. De auto is per direct online te bestellen via volvocars.nl. Klanten kunnen hun C40 online vanuit huis of in een Volvo vestiging bestellen. De nieuwe C40 Recharge Twin is daarmee een mijlpaal in de onlangs aangekondigde nieuwe verkoopstrategie van Volvo. De introductieprijs bedraagt 57.995 euro.

