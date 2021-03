Volvo introduceert C40

2 maart 2021 | De toekomst van Volvo is elektrisch en de C40 Recharge is de nieuwste uiting van toewijding aan een emissievrije toekomst. Het nieuwe model is gebaseerd op het CMA-platform en de eerste Volvo ooit die uitsluitend is ontworpen voor volledig elektrische aandrijving. De C40 Recharge belooft alle voordelen van een SUV, maar met een lager en slanker ontwerp.

Na de introductie van de XC40 Recharge en C40 Recharge introduceert Volvo de komende jaren meerdere elektrische modellen. Volvo streeft ernaar dat elektrische modellen vanaf 2025 de helft van het wereldwijde verkoopvolume voor hun rekening nemen, terwijl de andere helft voorzien is van hybridetechnologie. Tegen 2030 moeten alle Volvo-modellen volledig elektrisch zijn aangedreven.

De achterzijde van de C40 Recharge heeft een opvallend ontwerp dat past bij de lagere daklijn. De voorzijde introduceert het nieuwe 'familiegezicht' van elektrische Volvo's, met onder andere koplampen met pixeltechnologie. "De C40 Recharge vertegenwoordigt de toekomst van Volvo en laat zien welke richting we op gaan", zegt Henrik Green, Chief Technology Officer. "Het model is volledig elektrisch, wordt online aangeboden met een handig servicepakket en zal snel geleverd kunnen worden. Een nieuwe Volvo aanschaffen was nog nooit zo aantrekkelijk."

De C40 Recharge biedt een hoge zitpositie, in lijn met de voorkeur van de meeste Volvo-rijders. Voor het interieur zijn kleuren en decoraties beschikbaar die aan dit model zijn voorbehouden. Het is bovendien de eerste Volvo die volledig vrij is van leder.

Net als de XC40 Recharge wordt de C40 Recharge geleverd met een infotainmentsysteme dat gezamenlijk is ontwikkeld met Google en gebaseerd op het Android-besturingssysteem. Het biedt consumenten ingebouwde Google-apps en -services, zoals Google Maps, Google Assistant en de Google Play Store. De bijbehorende connectiviteit is mogelijk dankzij onbeperkte data en software-updates via de ether. Dat betekent dat al geleverde modellen in de loop der tijd steeds verder worden verbeterd.

Het aandrijfsysteem bestaat uit twee elektromotoren, waarvan één op de vooras en één op de achteras. De motoren worden gevoed door een 78 kWh-batterij die via een snellader in circa 40 minuten tot 80% is op te laden. De actieradius komt in theorie uit op 420 km, die naar verwachting oploopt dankzij de over-the-air software-updates.

De nieuwe C40 Recharge zal online worden aangeboden. In lijn met de ambitie om de complexiteit van het modellenaanbod te verminderen en zich te concentreren op aantrekkelijke, vooraf geselecteerde varianten, heeft Volvo het aanbod van de C40 Recharge drastisch vereenvoudigd.

De C40 Recharge wordt geleverd met een servicepakket waarin zaken zoals service, garantie, pechhulp en verzekering- en thuislaadopties zijn inbegrepen. De C40 Recharge gaat dit najaar in productie in de fabriek het Belgische Gent, waar ook de XC40 Recharge van de band rolt.