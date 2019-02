Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg nu ook met V8 TDI

26 februari 2019 | De Volkswagen Touareg is er binnenkort ook met een V8 TDI. Met een vermogen van 310 kW / 421 pk en een maximaal koppel van 900 Nm accelereert hij in 4,9 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De Touareg V8 TDI viert zijn première in Genève en is binnenkort te bestellen in Nederland.