Volkswagen introduceert Touareg R

25 februari 2020 | Volkswagen introduceert de Touareg R. De 340 kW / 462 pk sterke Touareg R plug-in hybrid is het eerste model uit de R-stal met een geƫlektrificeerde aandrijflijn. De Touareg R beleeft zijn werelddebuut tijdens de Geneva Motorshow in maart 2020.

De Touareg R is na de Golf GTE en de Passat GTE de derde plug-in hybrid in het aanbod van Volkswagen. Hij combineert een 100 kW / 136 pk sterke elektromotor met de 250 kW / 340 pk sterke 3.0 V6 benzinemotor die samen een systeemvermogen van 340 kW / 462 pk en een maximumkoppel van 700 Nm leveren. De 14.1 kWh accu is geïntegreerd in de bodem van de bagageruimte.

De aandrijflijn van de krachtige Touareg R past zich continu aan de rijstijl en omgeving aan en belooft in alle gevallen voor de ultieme combinatie van hoge prestaties en lage emissies. Als de accu voldoende is geladen, start de Touareg R in elektrische modus en kan hij tot snelheden van 140 km/u emissievrij rijden. De topsnelheid van de sterkste Touareg is begrensd tot 250 km/u. Hij biedt keuze uit verschillende modi, zoals E-MODE (100% elektrisch) of de Hybrid-mode die automatisch het samenspel tussen elektro- en benzinemotor regelt.

De Touareg R onderscheidt zich vanbuiten met een sportief "Black Style" R-Line exterieur, zwarte carrosseriedetails met zwarte spiegelbehuizingen, koplampverlichting LED Matrix ('IQ Light') met donker getinte LED-achterlichten, een elektrisch bedienbaar panoramaschuif-kanteldak en 20-inch lichtmetalen Braga-wielen. Het interieur ademt R met onder meer de Silver Wave sierpanelen, de met Vienna leder en R-logo's afgewerkte comfortstoelen en het nieuwe R-stuurwiel. De Touareg R is in grote mate te personaliseren met een keur aan opties en stylingmogelijkheden. De Touareg R is er ook met de sportieve kleur Lapiz Blue metallic en/of met zwarte 22-inch Estoril-wielen. De Touareg R is ook te configureren met een exclusief Puglia lederen interieur met diamond-stiksels en Sepang blauwe afwerkingsdetails.

De Touareg R is standaard onder meer uitgerust met de Innovision Cockpit met specifieke hybridefuncties en het is de eerste plug-in hybrid SUV met Trailer Assist dat het mogelijk maakt om met aanhanger en al automatisch in te parkeren. De Touareg R is daarnaast de eerste Volkswagen die tot snelheden van 250 km/u deels autonoom is te rijden met Travel Assist.

