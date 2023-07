Volkswagen prijst vernieuwde Touareg

Volkswagen kondigde onlangs al aan dat het topmodel weer leverbaar wordt in Nederland. De Touareg heeft recent een belangrijke update gekregen/ In Nederland is de plug-in hybride aandrijflijn standaard. Elke Touareg heeft standaard 4MOTION vierwielaandrijving. Met keuze uit verschillende on- en offroad standen belooft het 4MOTION-systeem onder alle omstandigheden en op elke ondergrond optimale grip en stabiliteit. Daarmee is de Touareg geschikt voor het trekken van zware aanhangers, waaronder grote caravans en paarden-, auto- en boottrailers. Optioneel is de Touareg leverbaar met adaptieve luchtvering (standaard op de R uitvoering).

Elegance of R

In Nederland wordt de vernieuwde Touareg leverbaar in twee uitvoeringen: de Elegance en de sportieve R. Beide hebben een plug-in hybride aandrijflijn en een achttraps automatische transmissie. In de Touareg eHybrid Elegance leidt het samenspel van een V6 benzinemotor en een elektromotor tot een systeemvermogen van 280 kW / 381 pk.

Standaard krijgt de Elegance-uitvoering onder andere Air Care Climatronic airconditioning, de Innovision Cockpit met Discover Premium navigatiesysteem en een Digitale Cockpit achter het stuur, een panoramisch schuif-kanteldak, elektrisch verstelbare stoelen en lederen bekleding. De Touareg eHybrid Elegance onderstreept zijn rol op het gebied van verlichting met Matrix HD koplampverlichting en LED-achterlichten met dynamische rem- en richtingfunctie. Andere functies zijn de elektrisch openende achterklep en het Keyless Go startsysteem. Voor comfort en veiligheid van hoog niveau zijn Adaptive Cruise Control, Park Assist, Lane Assist, Front Assist en een achteruitrijcamera inbegrepen.

De door Volkswagen R ontwikkelde Touareg R eHybrid heeft eveneens een plug-in hybride aandrijflijn, maar in dit geval met een systeemvermogen van 340 kW / 462 pk en een maximumkoppel van 700 Nm. Hij biedt de luxe van de Elegance en voegt daar sportieve accenten aan toe, zoals 20 inch lichtmetalen velgen 'Braga', blauwe remklauwen met zilverkleurig R-logo, verlichte R-instaplijsten, het startscherm met R-logo voor het navigatiesysteem en lederen bekleding 'Vienna' met blauwe stiksels.

Ook een airconditioning met vier klimaatzones , interieurverlichting in 30 instelbare kleuren en luchtvering zijn standaard inbegrepen bij de uitrusting van de Touareg R, die tevens leverbaar is in de unieke matte lakkleur 'Silicium Grey'.