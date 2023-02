Volkswagen kondigt vernieuwde Touareg aan

In camouflage-aankleding ondergaat de vernieuwde Touareg momenteel de laatste tests in Zweeds Lapland. Ondanks dat de lijnen van de SUV nog grotendeels schuil gaan onder de camouflage, zijn de nieuw ontwikkelde IQ.LIGHT HD matrixkoplampen en de nieuwe doorlopende LED-lichtstrips ertussen al wel zichtbaar. HD staat hierbij voor High Definition, oftewel een lichtbundel met een hoge resolutie, dankzij in totaal 38.400 micro-LED's. Samen beloven ze een aanzienlijk betere verlichting van de weg vóór de auto, zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Het matrixsysteem projecteert een interactieve lichtbundel, de zogenaamde 'lane light', die het rijden in het donker langs bijvoorbeeld wegwerkzaamheden op de snelweg comfortabeler en eenvoudiger zou maken.

Als eerste model van Volkswagen heeft de vernieuwde Touareg achterop een verlicht logo. Sinds januari 2023 is dit rood oplichtende embleem ook in Europa toegestaan, nadat het eerder was voorbehouden aan landen zoals China en de VS.

Tevens heeft Volkswagen het chassis van de vierwielaangedreven Touareg doorontwikkeld. Zo heeft het model voortaan een daklastsensor, die in verbinding staat met de onderstelelektronica. Daarmee wordt de auto volgens Volkswagen extra wendbaar wanneer het dak niet beladen is. Wanneer daarentegen een dakkoffer is gemonteerd, herkent de sensor dat en geeft die gegevens vervolgens door aan assistentiesystemen als het ESC, voor extra rijstabiliteit. Ook hebben de standaard stalen veren en optionele tweekamer luchtvering van het onderste een nieuwe afstelling gekregen, voor een breder bereik tussen comfort en prestaties.

De Touareg wordt voortaan voorzien van een vernieuwde versie van de 'Innovision Cockpit'. Nieuwe voorzieningen daarin zijn onder meer rijbaanspecifieke navigatie en HD-kaartgegevens in hoge resolutie. Ook de stembediening is doorontwikkeld. Bovendien is de app-integratie tussen de smartphone en 'App Connect' (Apple CarPlay, Android Auto) nu ook draadloos mogelijk. Ook op andere gebieden heeft het interieur van de Touareg een aanpassing gekregen. Zo zijn bijvoorbeeld de armsteunen en de panelen van de middenconsole zachter geworden.