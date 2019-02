Volkswagen Touareg nu ook met 3.0 V6 TSI

18 februari 2019 | Volkswagen breidt de line-up van de Touareg uit met een krachtige benzineversie. De 250 kW/340 pk sterke Touareg 3.0 V6 TSI 4MOTION is leverbaar vanaf 91.625 euro.

De Volkswagen Touareg was al beschikbaar met de 3.0 V6 TDI dieselmotor in twee verschillende versies: 170 kW/231 pk en 210 kW/286 pk. De nieuwe benzineversie is net als de dieselversies standaard uitgerust met een achttraps automaat, 4MOTION vierwielaandrijving en 4MOTION Active Control. Hij heeft een topsnelheid van 250 km/u en sprint in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/u.

De Touareg 3.0 V6 TSI 4MOTION is leverbaar met een groot aantal voorzieningen die het comfort, de veiligheid en rijdynamiek naar een hoger niveau brengen. Een voorbeeld is de Innovision Cockpit, een digitaal bedieningsconcept met 12 inch digitaal instrumentarium én een 15 inch centraal display. Deze combinatie vormt één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem.

De 'IQ' Matrix LED-verlichting, met 128 LED's per koplamp, stelt de meest optimale lichtbundel samen op basis van stuuruitslag, snelheid, GPS-data en signalen van de frontcamera. Nachtelijke ritten worden veiliger door Night Vision. Met gerichte lichtflitsen van de koplampunit waarschuwt dit systeem zelfs mensen voor mogelijk gevaar. De combinatie van Road Work Lane Assist en Traffic Jam Assist maakt tot snelheden van 60 km/u semi autonoom rijden mogelijk, ook bij alternatieve wegbelijning.

De Touareg 3.0 V6 TSI 4MOTION is vanaf nu te configureren in vier verschillende uitvoeringen, met elk een eigen karakter. Standaard beschikt hij onder meer over LED-verlichting, 18 inch lichtmetalen velgen, Discover Pro radio-, navigatie- en multimedia, Car-Net online diensten, adaptive cruise control, Front Assist, Lane Assist, Park Distance Control en een elektrisch bediende achterklep.

De Elegance en Atmosphere bieden daarbij lederen bekleding 'Vienna', 18-voudig elektrisch verstelbare Ergo comfortstoelen, chromen carrosserieaccenten en sfeerverlichting. Het interieur van de Elegance is afgewerkt met geborsteld aluminium, bij de Atmosphere springt openporig eikenhout in het oog. De Touareg R-Line is de sportiefste versie. Hij combineert de luxe van de Elegance/Atmosphere met het sportieve R-Line in- en exterieur.