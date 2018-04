Volkswagen maakt prijzen Touareg bekend

17 april 2018 | De Nederlandse prijzen en specificaties van de nieuwe Touareg zijn bekend. De nieuwe Touareg komt deze zomer naar Nederland en is leverbaar vanaf 79.750 euro. Een van de meest in het oog springende voorzieningen is de Innovision Cockpit. Dit volledig digitale bedieningsconcept combineert een 12 inch instrumentenpaneel (Active Info Display) met een 15 inch metend display van het nieuwe 'Discover Premium' infotainmentsysteem. Deze combinatie vormt één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem dat er voor zorgt dat er op het dashboard nauwelijks nog knoppen of schakelaars nodig zijn.

De nieuwe generatie Touareg is breder (+44 mm naar 1.984 mm) en langer (+77 mm naar 4.878 mm) dan zijn voorganger. Daardoor is niet alleen de binnenruimte toegenomen, maar ook de grootte van de bagageruimte. Die laatste is gegroeid van 697 naar 810 liter (tot de leuning van de achterbank) en is uitgerust met een elektrisch in- en uitrolbare afdekking. De carrosserie van de Touareg is voor 48 procent opgetrokken uit aluminium en is mede daardoor tot 106 kilogram lichter dan voorheen, terwijl de afmetingen juist zijn toegenomen.

De nieuwe Touareg is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen met elk een uniek karakter. In de basisuitvoering beschikt deze SUV standaard over LED-verlichting voor- en achter, 18 inch lichtmetalen velgen, adaptieve cruise control, Front Assist, Park Distance Control voor- en achter, een elektrisch bedienbare achterklep, Lane Assist, het 'Discover Pro' radio-, navigatie- en multimediasysteem en diverse mobiele online diensten (Car-Net).

De Touareg Elegance en Atmosphere bieden daarboven onder meer lederen bekleding 'Vienna', meervoudig elektrisch verstelbare comfortstoelen, chromen sierlijsten rond de ramen, met chroom afgewerkte bumpers en ambienteverlichting. Deze uitvoeringen onderscheiden zich van elkaar met een specifiek interieur. De Elegance heeft interieuraccenten van geborsteld aluminium en de Atmosphere van openporig eikenhout.

De Touareg R-Line is de sportiefste variant. Hij combineert de luxe van de Elegance en Atmosphere met sportieve R-Line styling voor zowel in- als exterieur. Voorbeelden zijn de 19 inch lichtmetalen velgen, sportieve R-Line bumpers voor en achter, wielkastverbreding in carrosseriekleur, een verwarmbaar R-Line stuurwiel en tal van andere fraaie R-Line accenten, waaronder een zwarte dakhemel en zwarte lederen bekleding in R-line design. Tegen meerprijs is de R-Line ook leverbaar als 'Black Style' met zwart gelakte sierlijsten rondom de ramen, een zwart gelakte grille en zwarte gelakte buitenspiegels.

De nieuwe Touareg biedt een groot aantal assistentiesystemen. Zo is er Night Vision, dat mensen en dieren waarschuwt voor een mogelijk ongeval door middel van een lichtsignaal. Nieuw is ook Road Work Lane Assist met Traffic Jam Assist (dat tot 60 km/u semi-autonoom stuurt, versnelt en remt, óók bij wegwerkzaamheden met alternatieve wegbelijning) en Cross Traffic Assist (dat reageert op kruisend verkeer op bijvoorbeeld snelwegafritten, kruispunten en bij parkeersituaties). Deze nieuwe SUV is bovendien leverbaar met een head-up display 'IQ' Matrix LED-koplampen (met 128 LED's per koplamp) die de meest optimale lichtbundel samenstellen op basis van stuuruitslag, snelheid, GPS-data en de signalen van de camera aan de voorzijde.

Met de (optioneel verkrijgbare) actieve vierwielsturing is de Touareg één van de meest wendbare SUV's in zijn klasse. Bij snelheden onder de 37 km/u sturen de achterwielen in de tegenovergestelde richting van de voorwielen, wat de draaicirkel met een meter verkleint van 12,19 naar 11,19 meter. Daarboven sturen ze juist mee voor een optimale stabiliteit. De rijervaring wordt verbeterd door de leverbare 4-corner luchtvering. Het systeem kent vier standen: Normal, Comfort, Off-road (rijhoogte met 25 mm vergroot) en Special off-road (rijhoogte met 70 mm vergroot). Boven de 120 km/u verlaagt deze 4-corner luchtvering de Touareg automatisch met 25 tot 35 mm voor minder luchtweerstand en een nog beter weggedrag. Er is ook een Loading-optie, die de auto 50 mm verlaagt om het in- en uitladen van spullen te vergemakkelijken.

De Touareg wordt leverbaar met drie verschillende 3.0 V6 turbomotoren: twee diesels (170 kW/231 pk en 210 kW/286 pk) en een benzinekrachtbron (250 kW/340 pk). In 2019 volgt ook een 4.0-liter V8 turbodiesel met 310 kW/421 pk en een Touareg plug-in hybride met 270 kW/367 pk. Die laatste debuteert op de Chinese markt, maar komt in de nabije toekomst wellicht ook naar Europa. De Volkswagen Touareg is een van de weinige personenauto's die ongeacht de keuze van de motorisering 3.500 kilogram mag trekken.

De nieuwe Touareg is standaard uitgerust met een achttraps automaat en 4MOTION-vierwielaandrijving. Een centraal geplaatst differentieel stuurt maximaal 70 procent van de aandrijfkrachten naar de voorwielen en tot wel 80 procent naar de achterwielen. 4MOTION Active Control biedt verschillende rijmodi: Eco (voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik), Comfort (voor een zo optimaal mogelijk comfort), Normal, Sport (voor een nog sportiever weggedrag), Snow (voor meer grip op gladde wegen) en Individual (waarbij de parameters afzonderlijk zijn in te stellen). Het optionele Offroad-pakket voegt nog vier modi toe: Off-road Auto, Sand, Gravel en Off-road Expert.

De levering van de nieuwe Touareg start komende zomer. In eerste instantie is deze SUV leverbaar met twee verschillende 3.0 TDI V6 dieselmotoren. De 170 kW / 231 pk sterke 3.0 V6 TDI 4MOTION heeft een vanafprijs van € 79.750. De 210 kW / 286 pk sterke Touareg 3.0 TDI V6 TDI 4MOTION is er vanaf € 89.750. De meerprijzen van de Elegance/Atmosphere en R-Line bedragen respectievelijk € 6.820 en € 8.800.

Het leveringsprogramma wordt naar verwachting in juli 2018 uitgebreid met de 250 kW / 340 pk sterke 3.0 V6 TFSI benzinemotor en vanaf medio februari 2019 met de 310 kW / 421 pk sterke 4.0 V8 TDI. De prijzen en specificaties van deze uitvoeringen worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.