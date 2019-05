Volkswagen Touareg

Volkswagen prijst Touareg 4.0 V8 TDI

23 mei 2019 | De krachtigste Volkswagen van dit moment heeft een prijs. De 310 kW/422 pk sterke en extra rijk uitgeruste Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is er vanaf 125.770 euro. De Volkswagen Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is vanaf deze zomer leverbaar in Nederland. Met een vermogen van 310 kW/422 pk en een maximaal koppel van 900 Nm accelereert hij in 4,9 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd tot 250 km/u.