Nieuwe Volkswagen Touareg bij de dealer

22 juni 2018 | De nieuwe Volkswagen Touareg staat vanaf zaterdag 23 juni bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De nieuwe Touareg is leverbaar vanaf 79.750 euro. De nieuwe generatie Touareg is breder en langer dan zijn voorganger. Deze nieuwe dimensies verschaffen deze premium SUV van Volkswagen niet alleen een dynamischer uiterlijk, maar vergroten ook de binnen- en bagageruimte. Die laatste is gegroeid van 697 naar 810 liter (tot de leuning van de achterbank) en is uitgerust met een elektrisch in- en uitrolbare afdekking. De carrosserie van de Touareg is voor 48 procent opgetrokken uit aluminium en is mede daardoor tot 106 kilogram lichter dan voorheen, terwijl de afmetingen juist zijn toegenomen.

De nieuwe Touareg is leverbaar met de unieke Innovision Cockpit, een volledig digitaal bedieningsconcept met 12 inch digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) én het 15 inch display van het Discover Premium infotainmentsysteem in de middenconsole. Deze combinatie vormt één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem met nog maar een klein aantal knoppen en schakelaars.

Met de optioneel verkrijgbare actieve vierwielsturing (inclusief 4-corner luchtvering) sturen de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen. Dit verkleint de draaicirkel van 12,19 naar 11,19 meter. Bij hogere snelheden sturen de achterwielen mee voor maximale stabiliteit. De Touareg is er ook met 4-corner luchtvering, die de carrosserie afhankelijk van de rijmodus hoger of lager zet. Bij snelheden boven 120 km/u verlaagt het systeem de carrosserie automatisch (25-35 mm) voor minder luchtweerstand en een beter weggedrag. De Loading-functie vergemakkelijkt het in-/uitladen door de carrosserie 50 mm te verlagen.

De nieuwe Touareg biedt een groot aantal assistentiesystemen. Zo is deze SUV leverbaar met 'IQ' Matrix LED-verlichting, met 128 LED's per koplamp die de meest optimale lichtbundel samenstellen op basis van stuuruitslag, snelheid, GPS-data en signalen van de camera aan de voorzijde. Nachtelijke ritten worden veiliger door Night Vision. Met gerichte lichtflitsen van de koplampunit waarschuwt dit systeem zelfs mensen voor mogelijk gevaar. De combinatie van Road Work Lane Assist en Traffic Jam Assist maakt tot snelheden van 60 km/u semi autonoom rijden mogelijk, ook bij alternatieve wegbelijning. Cross Traffic Assist reageert op kruisend verkeer op snelwegafritten, kruispunten en bij parkeersituaties.

De nieuwe Touareg is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen met elk een uniek karakter. Al in de basisuitvoering beschikt deze SUV over LED-verlichting (voor/achter), 18 inch lichtmetalen velgen, het Discover Pro radio-, navigatie- en multimediasysteem, Car-Net online diensten, automatische afstandsregeling 'Adaptive Cruise Control', afstandswaarshuwingsysteem 'Front Assist', rijstrookbehoudassistent 'Lane Assist', elektrische achterklep, Park Distance Control en meer. De Elegance en Atmosphere-uitvoeringen bieden daarbij lederen bekleding 'Vienna', 18-voudig elektrisch verstelbare Ergo comfortstoelen, chromen carrosserieaccenten en sfeerverlichting. Het interieur van de Elegance is afgewerkt met geborsteld aluminium, bij de Atmosphere springt openporig eikenhout in het oog. De Touareg R-Line is de sportiefste versie. Hij koppelt de luxe van de Elegance/Atmosphere aan de sportieve R-Line styling van het in- en exterieur. De R-Line is er ook als 'Black Style' met in hoogglans zwart uitgevoerde raamlijsten, grille en buitenspiegels.

Aanvullend op de vier uitrustingsniveaus biedt de Touareg een breed aanbod aan geavanceerde technologieën en stylingfeatures. Deze opties zijn gecombineerd in een aantal optiepakketten. Zo biedt het Innovation pakket (meerprijs € 7.510) onder meer de Innovision Cockpit en het navigatiesysteem 'Premium' met 15 inch display, het Dynaudio sound systeem, head- up display, DAB+ radio, IQ LED Matrix koplampen, 3D LED-achterlichten, draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons, verwarmbare voorruit en Blind Spot Assist dodehoekdetectie. Uiteraard is er ook een breed aanbod individuele opties waarmee van elke Touareg maatwerk te maken is.

De nieuwe Volkswagen Touareg is nu leverbaar als 3.0 V6 TDI in twee verschillende versies: 170 kW / 231 pk en 210 kW / 286 pk. In een later stadium is de Touareg ook te bestellen met een 250 kW/340 pk sterke 3.0 V6 benzinemotor of een 310 kW / 421 pk sterke 4.0 V8 TDI dieselmotor. De Touareg is standaard uitgerust met een achttraps automaat, 4MOTION vierwielaandrijving met variabele verdeling van de aandrijfkracht en 4MOTION Active Control, dat keuze biedt uit de rijprogramma's Comfort, Normal, Sport, Snow en Individual.

De Touareg 3.0 TDI V6 4MOTION, die vanaf zaterdag 23 juni bij de Nederlandse Volkswagen-dealers staat, is leverbaar vanaf € 79.750 (170 kW / 231 pk). De Touareg 3.0 TDI V6 4MOTION met 210 kW / 286 pk is er vanaf € 89.750. De meerprijzen van de Elegance / Atmosphere en R-Line bedragen respectievelijk € 6.820 en € 8.800. De prijzen en specificaties van de 3.0 V6 benzine- en de 4.0 V8 TDI dieseluitvoeringen worden in aanloop naar hun introductie bekend gemaakt.