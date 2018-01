Autotest | Het begon ooit met luxe terreinauto's. Mensen die voor hun werk afhankelijk waren van terreinauto's, konden hun bedrijfswagen dankzij de rijke aankleding ook privé gebruiken. Deze veelzijdige auto's, ook wel bekend als Sports Utility Vehicles (SUV), zijn inmiddels zo populair dat ze de traditionele gezinsauto hebben verdrongen. Daarom is de Volkswagen Tiguan er nu ook als extra ruime "Tiguan AllSpace".

Voor de test van de gewone Tiguan is destijds gereden met de 2.0 liter dieselmotor en de 2.0 liter benzinemotor. Ter aanvulling is dit keer gekozen voor de 1.4 liter benzinemotor. Ondanks het grotere koetswerk, voldoet deze relatief kleine motor in de praktijk ruimschoots. De prestaties zijn goed en de motor hoeft nooit zo hard te werken om te kunnen presteren dat het comfort hier onder zou lijden.

Dat de Tiguan tot de laatste generatie Volkswagens behoort, blijkt uit het moderne audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Het is krachtig, eenvoudig te bedienen en handig uit te breiden dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Ook op het gebied van actieve veiligheid en zelfs semi-zelfrijdende functies is de Tiguan (AllSpace) helemaal van deze tijd.

Verder is de Tiguan AllSpace een echte Volkswagen met een keurige afwerking, hoogwaardige materialen en een sober interieur. Dat laatste kan echter ook worden uitgelegd als "tijdloos" of "functioneel".

Een blik op de prijslijst leert dat de AllSpace zesduizend euro duurder is dan de gewone Tiguan en dat lijkt goed betaald voor 21 cm meer auto. Echter, de AllSpace is standaard rijker aangekleed dan de gewone Tiguan. Dat zit niet alleen in grotere velgen (staat beter bij een grotere auto), maar ook in kleine zaken zoals vliegtuigtafeltjes achterin en grote zaken zoals een elektrisch bedienbare achterklep.

De extra bagageruimte kan ook worden gebruikt voor een derde zitrij. Het vraagt echter een behoorlijke klimpartij om de derde zitrij te bereiken en daarna zijn de hoofd- en beenruimte uiterst beperkt. De Tiguan AllSpace biedt zeker niet de ruimte van een volwaardige zevenzits gezinsauto ("MPV"). Geheel terecht omschrijft Volkswagen de Tiguan AllSpace daarom als een "5+2". Ook wanneer de derde zitrij in gebruik is, resteert voldoende bagageruimte voor enkele tassen of koffers.

Toen Volkswagen de huidige Tiguan in 2016 introduceerde, werd al rekening gehouden met de komst van een extra ruime variant. Sterker nog: in landen waar grote auto's populair zijn (lees: Amerika) is de Tiguan alleen leverbaar in de extra ruime variant die in Europa bekend staat als "AllSpace".

Toch zijn er twee grote kritiekpunten op de "1.4 TSI". De eerste is dat de automaat met dubbele koppeling ("DSG")regelmatig op het verkeerde moment schakelt, waardoor de auto er onverwacht vlot vandoor gaat of het vermogen juist onverwacht terugvalt.

Daarnaast was het testverbruik, ondanks een uiterst kalme rijstijl, veel hoger dan de fabrieksopgave. Volkswagen belooft 1 op 15.9, maar 1 op 13.7 is in de praktijk het best haalbare. Ondanks ongunstige weersomstandigheden en het gebruik van winterbanden is dit verschil tussen fabrieksopgave en praktijkverbruik veel groter dan bij andere auto's.

Weggedrag

SUVs danken hun populariteit niet alleen aan de functionaliteit, maar ook aan het weggedrag. Dankzij de hoge zit heeft de bestuurder een machtig en veilig gevoel en dat is niet anders bij deze Tiguan.

In de regel is een SUV die vaardig is in het terrein minder vaardig op de openbare weg. Volkswagen is de capaciteiten in het terrein zeker niet vergeten (zie testverslag gewone Tiguan), maar houdt rekening met een langere overhang en daarom een iets minder gunstige klim-hoek voor de AllSpace.

Uiteindelijk voelt de Tiguan zich het meeste thuis op de verharde weg. Ook als het gaat om de afstemming van het onderstel heeft Volkswagen een prima balans gevonden: voldoende stug voor een goede wegligging en daarom een vertrouwenwekkend gevoel richting bestuurder, en tegelijkertijd comfortabel op slecht wegdek.

Conclusie

Na de nieuwe Tiguan (2016) introduceert Volkswagen nu de Tiguan AllSpace. De AllSpace vormt een welkome aanvulling op het aanbod van Volkswagen. Tussen de Tiguan en de grotere Touareg bestond een groot gat in prijs en omvang en dat wordt met de Tiguan AllSpace vakkundig gedicht.

Daarbij biedt de Tiguan AllSpace merkbaar meer ruimte dan de gewone Tiguan. De AllSpace is echter geen volwaardige zevenzitter, maar een "5+2". Om de functie als gezinsauto te benadrukken is de AllSpace voorzien van een rijkere aankleding, klaptafeltjes achterin en zelfs een elektrisch bedienbare achterklep. Op het gebied van actieve veiligheid en rijhulpsystemen is de AllSpace helemaal van deze tijd. Op het hoge praktijkverbruik na, zijn de rijeigenschappen prima.