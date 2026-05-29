Volkswagen T-Roc en Tiguan als Limited Edition

De T-Roc Limited Edition is standaard voorzien van het 'Ready to Discover' multimediasysteem met een groot centraal beeldscherm en App-Connect Wireless voor Apple CarPlay en Android Auto, Side Assist en adaptive cruise control, parkeersensoren voor en achter plus een uitparkeerassistent en een achteruitrijcamera. Van buiten valt hij op met standaard metallic lak, donkergetinte achterste zijruiten en 16 inch lichtmetalen velgen.

De T-Roc Limited Edition is leverbaar met de 1.5 eTSI mild-hybridemotor die is gekoppeld aan een 7-traps automatische DSG-transmissie. Deze viercilinder aandrijflijn is beschikbaar in twee vermogensvarianten: 85 kW/116 pk en 110 kW/150 pk. De T-Roc Limited Edition is er inclusief een voordeel van € 3.500 vanaf € 36.990 en de krachtigere variant vanaf € 39.490.

Tiguan Limited Edition

De Tiguan plug-in hybride combineert als Limited Edition zijn luxe met een volledig elektrische actieradius tot 125 kilometer (theoretisch). Deze 150 kW / 204 pk sterke 1.5 eHybrid is onder meer standaard voorzien van metallic lak, 'Discover' navigatie, Travel Assist, Lane Assist, grootlichtassistent 'Light Assist', een 360 graden camera, een elektrisch bedienbare achterklep, climatronic airconditioning met 3-zones, keyless access en adaptive cruise control.

De Tiguan Limited Edition biedt een voordeel van € 3.500 ten opzichte van de huidige Life Edition. Daarmee is deze nieuwe, gelimiteerd beschikbare versie van de Tiguan er vanaf € 48.990. Aanvullend ontvangen kopers een inruilpremie van € 2.000 en is de Tiguan via Volkswagen Private Lease te rijden vanaf € 599 per maand.