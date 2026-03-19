Volkswagen kondigt vernieuwde Multivan aan

Het design van de vernieuwde Multivan blijft trouw aan het DNA van zijn voorgangers, maar kijkt nadrukkelijk naar de toekomst. Het front is aangescherpt, waarbij de horizontale lijnen van de bumper en de grille de breedte van de auto extra benadrukken. De meest opvallende wijziging is terug te zien in de nieuw ontworpen LED-koplampen, die de Multivan een frisse en herkenbare lichtsignatuur geven.

Volkswagen Bedrijfswagens breidt de keuzemogelijkheden voor het exterieur uit. Voor het eerst is de Multivan leverbaar met een matte lakfinish, wat de bus een moderne en gedurfde uitstraling geeft. Ook de populaire two-tone lakcombinaties zijn vernieuwd, met als hoogtepunt de combinatie Candy White met Grey Brown metallic.

Naast het kleurpalet zijn ook de wielontwerpen onder de loep genomen. Zes van de 17- en 18-inch lichtmetalen velgen zijn vernieuwd. Voor de Bulli-fans is ook de 19-inch 'Halmstad' velg aangepast, waardoor de Multivan een exclusiever karakter krijgt.