 19 maart 2026
Volkswagen Multivan
Volkswagen kondigt vernieuwde Multivan aan

19 maart 2026 - Volkswagen Bedrijfswagens geeft een eerste voorproefje van de vernieuwde Multivan, die later dit jaar zijn opwachting maakt met een aangescherpt design en nieuwe personalisatiemogelijkheden. De vernieuwde Multivan maakt in de tweede helft van dit jaar zijn debuut. In de aanloop naar de nazomer zal Volkswagen Bedrijfswagens meer details onthullen over verdere technologische updates en specificaties.

Het design van de vernieuwde Multivan blijft trouw aan het DNA van zijn voorgangers, maar kijkt nadrukkelijk naar de toekomst. Het front is aangescherpt, waarbij de horizontale lijnen van de bumper en de grille de breedte van de auto extra benadrukken. De meest opvallende wijziging is terug te zien in de nieuw ontworpen LED-koplampen, die de Multivan een frisse en herkenbare lichtsignatuur geven.

Volkswagen Bedrijfswagens breidt de keuzemogelijkheden voor het exterieur uit. Voor het eerst is de Multivan leverbaar met een matte lakfinish, wat de bus een moderne en gedurfde uitstraling geeft. Ook de populaire two-tone lakcombinaties zijn vernieuwd, met als hoogtepunt de combinatie Candy White met Grey Brown metallic.

Naast het kleurpalet zijn ook de wielontwerpen onder de loep genomen. Zes van de 17- en 18-inch lichtmetalen velgen zijn vernieuwd. Voor de Bulli-fans is ook de 19-inch 'Halmstad' velg aangepast, waardoor de Multivan een exclusiever karakter krijgt.