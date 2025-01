Volkswagen maakt prijs vernieuwde Multivan bekend

Voortaan is de Multivan standaard uitgerust met twee schuifdeuren, wat zorgt voor ongemeerkende flexibiliteit in gebruik. In Nederland is de Multivan altijd uitgerust met de nieuwe 1.5 TSI Evo-turbobenzinemotor met twee elektromotoren: één op de vooras en een tweede op de achteras, voor een totaalvermogen van 180 kW / 245 pk. De plug-in hybride aandrijflijn (eHybrid) is gekoppeld aan de DSG automatische zesversnellingsbak en beschikt dankzij de twee aanwezige elektromotoren op de voor- en achteras ook over 4MOTION-vierwielaandrijving.

Maximaal 92 kilometer elektrisch

Dankzij de eHybrid-technologie kan de Multivan korte afstanden volledig elektrisch rijden. Tegelijkertijd claimt de combinatie met 4MOTION grip op elk terrein, bedoeld voor avontuurlijke bestemmingen. De nieuwe lithium-ionbatterij van 19,7 kWh waarmee de Multivan is uitgerust, biedt bijna twee keer zoveel capaciteit als eerdere modellen: tot maximaal 92 kilometer (theoretisch volgens WLTP) kan elektrisch worden afgelegd. Een laadstop kost dankzij de nieuwe DC-snellaadmogelijkheid van maximaal 40 kW minder tijd dan voorheen.

Keuze uit twee uitvoeringen

Volkswagen biedt de vernieuwde Multivan aan in twee verschillende uitvoeringen, ieder met unieke kenmerken en gebruiksmogelijkheden. De Economy Business, vanaf € 59.990 (L1), is uitgerust met schuifdeuren links en rechts, LED-koplampen en achterlichten, en de Digital Cockpit Pro. Voor extra comfort is de Economy Business voorzien van 3-zone 'Air Care Climatronic', een 2-2-3 zitopstelling zonder armleuningen, en een lichtpakket met functies zoals een lichtsensor en regensensor. De Bulli Edition, vanaf € 65.490 (L1), bevat onder andere het Top Pakket met IQ.LIGHT LED-matrixkoplampen en een glazen panoramadak. Daarnaast biedt de Bulli Edition extra comfort met privacyglas, het Discover Pro-navigatiesysteem, en uitgebreide Park Assist. Het design wordt geaccentueerd door de Bulli-badge op de voorschermen en 18 inch lichtmetalen velgen in antraciet.

Uitrusting

Binnenin beschikt de Volkswagen Multivan over elektrische parkeerklimaatregeling en energiebeheer; een functie die zowel het interieur van het voertuig kan koelen als verwarmen terwijl het aan de lader staat of via de accu's. De standverwarming verbruikt in 30 minuten maximaal 3,5 kWh (ongeveer 15% van de batterijcapaciteit), bij de koeling is het maximale verbruik 1,5 kWh. Wanneer de functies Klimatiseren en Laden tegelijkertijd ingeschakeld zijn, wordt eerst de hoogvoltbatterij opgeladen en daarna wordt het voertuig geklimatiseerd. De functie kan worden bediend via het infotainmentsysteem of de Volkswagen-app (VW Connect Plus vereist) en optimaliseert de accucapaciteit door het voertuig op de gewenste temperatuur te brengen zonder de batterij tijdens het rijden te belasten.

Naast de verbeterde aandrijving en architectuur introduceert Volkswagen de nieuwste technologieën op het gebied van assistentie- en infotainmentsystemen.

Nu te bestellen

Zowel de Multivan Economy Business als de Multivan Bulli Edition zijn vanaf nu samen te stellen en te bestellen bij alle Volkswagen Bedrijfswagen-dealers. Het model wordt standaard geleverd met 4 jaar fabrieksgarantie (tot 100.000 kilometer), 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op de hoogvoltaccu en 1 jaar variabele onderhoudsservice.