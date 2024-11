Volkswagen Multivan krijgt nieuwe hybride

De Multivan en California eHybrid 4MOTION zijn uitgerust met de nieuwe 1.5 TSI Evo-turbobenzinemotor met twee elektromotoren: één op de vooras en een tweede op de achteras. Deze combinatie levert een totaal vermogen van 245 pk en een koppel van 350 Nm. Dankzij het ontwerp van de achteras, die volledig elektrisch wordt aangedreven, kunnen de Multivan en California soepel overschakelen tussen voor- en vierwielaandrijving. Het systeem past de krachtverdeling aan op basis van de rijomstandigheden, zodat de bestuurder de juiste tractie heeft, bijvoorbeeld bij sneeuw of onverharde wegen. In de sportmodus wordt de vierwielaandrijving permanent geactiveerd, voor extra stabiliteit op uitdagend terrein.

Verbeterde batterijcapaciteit en snellaadopties

De nieuwe lithium-ionbatterij van 19,7 kWh waarmee de Multivan en California worden uitgerust, biedt bijna twee keer zoveel capaciteit als eerdere uitvoeringen. Dat zorgt voor een aanzienlijk groter rijbereik van maximaal 95 kilometer (theoretisch volgens WLTP) en daardoor meer flexibiliteit in het dagelijks gebruik. De modellen ondersteunen AC-laden tot 11 kW en voor het eerst ook DC-snellaadopties tot 50 kW, waarmee langere afstanden snel bereikbaar zijn. De hoogspanningsbatterij met 96 celmodules is voorzien van een extern koelvloeistofsysteem, wat de duurzaamheid van de batterij waarborgt, ook bij intensief gebruik. Twee vermogenselektronica regelen de energieverdeling tussen de voor- en achteras en zetten gelijkstroom (DC) van de batterij om in wisselstroom (AC) voor de elektromotoren.

Elektrische parkeerkoeling en energiebeheer

Voor extra comfort beschikken de Multivan en California eHybrid over een elektrische parkeerkoeler: het systeem kan het interieur koelen of verwarmen terwijl de auto aan de lader staat, of met de batterij. Deze functie kan worden bediend via het infotainmentsysteem of een app, en optimaliseert de accucapaciteit door het voertuig op een aangename temperatuur te brengen zonder tijdens het rijden de batterij te belasten.