Volkswagen presenteert Vanlife label: California

Volkswagen Bedrijfswagens integreert de California-campers voor het eerst in een nieuw Vanlife-merk: California. Volkswagen Bedrijfswagens heeft een eigen merkidentiteit ontwikkeld voor de nieuwe California-wereld, waartoe ook de nieuwe California Club behoort, als onderscheidend kenmerk. Het bijbehorende nieuwe logo is afgeleid van de letter 'C' van de California-belettering en is geïntegreerd in drie typische California-omgevingen: 'Rugged Nature', 'Elegant Urban' en 'Atmospheric Coastline'. In de toekomst zijn deze drie werelden onder andere te vinden op beurzen, in de nieuwe California-app, op de California-website en in de nieuwe California lifestyle artikelen.

'Rugged Nature' staat voor kamperen in de natuur. De groene en beige tinten zijn hierop afgestemd, met bijpassende accessoires zoals dekens of rugzakken. 'Elegant Urban', gericht op stedelijke omgevingen, kenmerkt zich door blauwtinten en lichtbeige details. 'Atmospheric Coastline' verwijst naar bestemmingen aan zee en omvat violette zonsondergangtinten. De California-app biedt interessante reistips voor deze drie werelden. Via de app zijn ook evenementen te boeken of bij te wonen, California-campers te huren (via Roadsurfer), exclusieve staanplaatsen en overnachtingen in het 'Hotel California' te boeken (onder andere via Hinterland en Ritz Carlton Wolfsburg) en sportactiviteiten zoals surftraining te reserveren (onder meer Surftown).

Het assortiment 'California' lifestyle-accessoires en diverse accessoires voor de campers met VW-logo kan eveneens worden bekeken in de app. Leden van de nieuwe California Club krijgen kortingen op veel van deze producten en diensten.

Primeur: de nieuwe California

Tijdens de Caravan Salon presenteert Volkswagen Bedrijfswagens tevens de compleet nieuw ontwikkelde California op basis van de Multivan. Natuurlijk heeft Volkswagen Bedrijfswagens vastgehouden aan typische California-details, zoals het opklapbare dak. De nieuwste aandrijf-, assistentie- en infotainmentsystemen en een nieuwe camperarchitectuur vormen belangrijke upgrades. Voor het eerst krijgen alle California-modellen standaard twee schuifdeuren. Zijn plug-in hybride aandrijving is geheel nieuw. Als efficiënte eHybrid 4MOTION is de vierwielaangedreven camper tijdelijk een elektrische auto, die tegelijkertijd een grote actieradius biedt.

Volkswagen Bedrijfswagens levert de nieuwe California als 'Beach', 'Beach Tour', 'Beach Camper' (met minikeuken achterin) en ook als 'Coast' en 'Ocean', beide met een keukentje aan de bestuurderskant. Met de nieuwe camperbesturingsunit in het leefgedeelte kunnen diverse camperfuncties worden bediend. Als alternatief zijn veel functies ook te bedienen via een in-car app van het infotainmentsysteem en via de California-app op de smartphone.

Grote aanpassing voor Grand California

De Grand California 600 (zijslaper) en 680 (langslaper), die zijn gebaseerd op de Crafter, maken beide ook hun debuut in Düsseldorf. Beide versies van de Grand California kregen een hardware- en software-update. Opvallende voorzieningen zijn onder andere een nieuw ontworpen dashboard met nieuwe infotainmentsystemen inclusief het nu optisch vrijstaande touchscreen van het infotainmentsysteem. Afhankelijk van de versie is het tussen de 10,4 inch (26 cm diagonaal) en 12,9 inch (32 cm diagonaal) groot. Ook nieuw: het standaard digitale instrumentenpaneel ('Digital Cockpit Pro') en de optionele spraakassistent IDA met 'ChatGPT'-integratie.

Andere noviteiten zijn een elektronische parkeerrem met auto-hold functie, een nieuwe versnellingspook van de 8-traps automatische transmissie, de bediening van de lichtfuncties, de keypads rond de middenconsole en de ventilatieroosters. Daarnaast kregen beide Grand California-uitvoeringen een nieuw camperbedieningspaneel in het woongedeelte, bijvoorbeeld voor het bedienen van de standkachel en het opvragen van informatie over de vulniveaus van de watertanks en de boordaccu's. Veel voorzieningen kunnen nu ook worden bediend via de California-app en het infotainmentsysteem.

De omvangrijke update behelst ook een nieuwe reeks assistentiesystemen, die veelal standaard zijn. Denk daarbij aan 'Front Assist' (noodremassistent inclusief fietsers- en voetgangersdetectie), 'Lane Assist' (waarschuwing bij het verlaten van de rijstrook), verkeersbordherkenning, een snelheidsbegrenzer en een akoestische parkeerhulp (achter). Voor het eerst wordt 'Travel Assist' als optie aangeboden voor de Grand California. Beide carrosserieversies van de Grand California worden aangedreven door een nu 120 kW (163 pk) sterke turbodieselmotor die standaard is gekoppeld aan een 8-traps automaat.